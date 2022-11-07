Dünya Josep Borrellden İran açıklaması
AVRUPA

Josep Borrell’den İran açıklaması

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, geçtiğimiz günlerde Almanya’nın Münster kentinde yapılan G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nı ele aldı. Aynı zamanda İran'ın Rusya'ya tedarik ettiği insansız hava araçları ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

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Haber Merkezi DHA
Josep Borrell’den İran açıklaması
Josep Borrell

Borrell, G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda Rusya’ya karşı şu ana kadar yürütülen stratejiye devam etme kararı alındığını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna'yı fethetmeyi başaramadığını ve Ukrayna nüfusunu ‘terörize’ etmeyi ve ülkeyi yok etmeyi planladığını söyledi.

Borrell, “Vladimir Putin'in yasadışı saldırganlığına başlamasından bu yana yaklaşık 9 ay geçti. Video bağlantısıyla bize katılan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile birlikte, Rusya'nın sivillere ve sivil altyapıya, özellikle füzeler ve İran insansız hava araçlarıyla enerji ve su tesislerine yönelik saldırıları da dahil olmak üzere son zamanlardaki saldırganlığını kınadık. İran insansız hava araçlarının son derece endişe verici bir şekilde Rusya'ya teslim edilmesinin ardından AB de harekete geçti” dedi.

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