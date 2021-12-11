Julian Assange ABD'ye iade edilebilir

Londra Yüksek Mahkemesi, ABD’nin casuslukla itham ettiği WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın iadesini engelleyen karara yönelik temyiz başvurusunu kabul etti.

ABD’nin iade talebini, intihar riski bulunması, ABD hapishanelerinde özel önlemlere tabi tutulması ve ABD istihbaratının kendisine düşman olduğu gerekçesiyle reddeden mahkeme, davanın yeniden incelenmesine hükmetti.

ABD MAHKEMEYE TEMİNAT VERDİ

Londra’nın dışındaki Belmarsh Hapishanesi’nde tutulan 50 yaşındaki Assange’ın akıl sağlığıyla ilgili endişeleri nedeniyle iade edilemeyeceği yönündeki karara itiraz eden ABD’li yetkililer, Assange’a gerekmediği sürece katı tedbirlerin uygulanmayacağına dair teminat verdi.

Ayrıca avukatları, Assange’ın ABD’de suçlu bulunması halinde 175 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu söylerken, ABD hükümeti ise cezanın 4 ila 6 yıl arasında olabileceği ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.

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