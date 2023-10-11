Justin Bieber, işgalci İsrail'e dua istedi.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Silahlı gruplar daha sonra İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1100 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 339 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
Kanadalı şarkıcı Justin Bieber işgalcilerin yerle bir ettiği Gazze'yi paylaşıp İsrail'e dua istedi
İşgalci İsrail güçleri, günlerdir düzenlediği hava harekatlarıyla Gazze'de çocuk ve kadın demeden binlerce sivili öldürdü.
Kanadalı ünlü şarkıcı Justin Bieber, Gazze'nin yıkım fotoğraflarını paylaşarak işgalci İsrail'e 'dua' istedi.
293 milyon takipçisine kara propaganda yapan Bieber, İsrail dezenformasyonunun küresel çapta ulaştığı boyutu özetledi.
Tepkiler sonrası fotoğrafı silip yazı paylaştı
Bieber, kendisine gelen tepkilerin ardından söz konusu paylaşımını kaldırıp düz bir zemine aynı satırları yazdı.
Jamie Lee Curtis de paylaştığı çocuklar Filistinli çıkınca paylaşımını sildi
Oyuncu Jamie Lee Curtis 'Göklerden gelen terör' açıklamasıyla paylaştığı fotoğraftaki çocukların Filistinli olduğunu öğrenince paylaşımını sildi.