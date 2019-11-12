Dünya Kahramanca çalışmalarla kendine düşman kazandı İstanbulda ölü bulunan eski İngiliz askerle ilgili Rusyaya suçlama
ASYA

Kahramanca çalışmalarla kendine düşman kazandı: İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz askerle ilgili Rusya'ya suçlama

Kahramanca çalışmalarla kendine düşman kazandı: İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz askerle ilgili Rusya'ya suçlama

İngiliz Parlamentosu Dışilişkiler Komisyonu Başkanı Tugendhat, "Suriye'de insan haklarını savunma konusunda yaptığı kahramanca çalışma ona pek çok düşman kazandırdı ve Rus yetkililer onu sık sık terör örgütleriyle ilişkili olmakla suçladı" dedi.

Haber Merkezi AA
İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz asker James Le Mesurier.
İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz asker James Le Mesurier.

İngiliz Parlamentosu Dışilişkiler Komisyonu Başkanı Tom Tugendhat, İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz asker James Le Mesurier'in Rusya tarafından hedef gösterildiğini iddia etti.

  • Financial Times gazetesine açıklama yapan Tugendhat, Le Mesurier'in ölümüne ilişkin, "Suriye'de insan haklarını savunma konusunda yaptığı kahramanca çalışma ona pek çok düşman kazandırdı ve Rus yetkililer onu sık sık terör örgütleriyle ilişkili olmakla suçladı" ifadelerini kullandı.

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⚫İngiliz istihbaratı eski çalışanı ve Beyaz Baretliler'in kurucusu James Le Mesurier, İstanbul'daki evinde ölü bulundu. 🔴Rusya Dışişleri Bakanlığı, Mesurier'ı birkaç gün önce hedef gösteren bir tweet paylaşmıştı.

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Tugendhat, Le Mesurier'in ölümüyle ilgili soruşturmaya İngiliz yetkililerin de dahil olması gerektiğini kaydetti.

Öte yandan Daily Telegraph gazetesi de İngiliz istihbarat örgütleri ve hükümetinin, Le Mesurier'in ölümüyle ilgili gelişmeleri yakından izlediğini ancak ölüm nedeniyle ilgili bir hükme varmak için erken olduğunu düşündüklerini aktardı.

Beyaz Baretliler adıyla tanınan yardım örgütünün kurucusu idi.

Gazete, ismi açıklanmayan bir Suriye uzmanının da görüşlerine yer vererek, Le Mesurier'in "akıl almaz bir baskı altında olduğunu" ve "hedef haline geldiğini" yazdı.

Eski İngiliz askeri görevlisi İstanbul'da ölü bulundu
GÜNDEM
Eski İngiliz askeri görevlisi İstanbul'da ölü bulundu

Kraliçe'den nişan almıştı

Suriye'de faaliyet gösteren ve Beyaz Baretliler adıyla tanınan yardım örgütünün kurucusu olarak bilinen Le Mesurier, 2016'da İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ten Britanya İmparatorluğu nişanı almıştı.

  • Rusya Dışişleri Bakanlığı, Le Mesurier'i İngiltere'nin dış istihbarat servisi MI6'nın çalışanı olmakla suçlamış, MI6'nın Balkanlar ve Orta Doğu operasyonlarında görev aldığını iddia etmişti.

Singapur'da asker bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Le Mesurier'in İngiltere'nin ünlü askeri akademisi Sandhurst'tan mezun olduğu, görev yerleri arasında Kuzey İrlanda, Bosna Hersek ve Kosova’nın bulunduğu belirtiliyor.

Le Mesurier’in, ölümü sırasında evde bulunan eşiyle geçen yıl evlendiği ifade ediliyor.

Le Mesurier dün Beyoğlu'ndaki evinin önünde ölü bulunmuştu.

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