Dünya Kalender zirvesinde mutabaka
AVRUPA

Kalender zirvesinde mutabaka

İstanbul, küresel gıda krizinin çözümü noktasında dün tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptı. Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM heyetleri, Ukrayna tahılının nakli için İstanbul’da bir koordinasyon merkezinin oluşturulması ve seyir emniyetinin sağlanması gibi konularda mutabakata vardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kalender zirvesinde mutabaka
İstanbul'da koordinasyon merkezi kurulacak.

Karadeniz’de açılması planlanan tahıl koridorunda, Türkiye, Rusya ve Ukrayna askeri heyetleri, Birleşmiş Milletler (BM) heyeti temel teknik tüm konularda mutabık kaldı. Buna göre; İstanbul’da tüm tarafların temsilcilerinin bulunacağı bir koordinasyon merkezi oluşturulacak. Liman çıkış ve varış noktalarında ortak kontroller yapılacak. İntikal rotalarında seyir emniyeti sağlanacak. Haftaya yapılacak toplantı ile de mutabık kalınan konular imza altına alınacak.

Hulusi Akar
Hulusi Akar

İKİNCİ TOPLANTI GELECEK HAFTA

Toplantıya ilişkin soruları yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ilgili bakanlık ve kurumların birçok ikili toplantı gerçekleştirdiğini hatırlatarak, şunları söyledi: Gıda krizinin çözümüne katkı sağlamak maksadıyla atılmış önemli bir adım olan bugünkü toplantıda, tahıl ve diğer gıda yüklü gemilerin emniyetli bir şekilde deniz yoluyla intikal ettirilmesine ilişkin tüm detaylar üzerinde çalışılmıştır.

Temel prensipler üzerindeki mutabakatın bizim için de anlamı var. Bu problemin çözülmesi konusunda tarafların istekli olduğunu görüyoruz. Bunu BM ile koordineli şekilde yürütmek suretiyle bir sonuca varmaya çalışacağız. Bu manada önümüzdeki hafta Ukrayna ve Rus heyetlerinin yeniden Türkiye’de toplanması konusunda fikir birliğine varıldı. Önümüzdeki hafta yapacağımız bu toplantıda hem bütün detaylar bir kez daha gözden geçirilecek hem de yaptığımız çalışmalar imza altına alınacak.

Kalender Kasrı’nda düzenlenen dörtlü zirve yaklaşık 1,5 saat sürdü. Sultan Abdülaziz döneminde Mimar Ağos ve Sarkis Balyan’a inşa ettirilen Kalender Kasrı, Tarabya-Yeniköy arasında yer alıyor.
Kalender Kasrı’nda düzenlenen dörtlü zirve yaklaşık 1,5 saat sürdü. Sultan Abdülaziz döneminde Mimar Ağos ve Sarkis Balyan’a inşa ettirilen Kalender Kasrı, Tarabya-Yeniköy arasında yer alıyor.

4 günde 16 gemi geçti

Ukrayna, Rusya’nın Karadeniz’deki önemli limanları abluka altına alması nedeniyle Tuna Nehri’ne yakın zamanda yeniden açılan Bıstre kanalı aracılığıyla tahıl ihracatını hızlandırmayı planlıyor. Ukrayna kuvvetlerinin geçen ay Yılan Adası’nı Rus kuvvetlerinden geri almasıyla Tuna ve onun küçük nehir limanlarına erişim mümkün hale geldi. Ukrayna Altyapı Bakan Yardımcısı Yuri Vaskov yaptığı açıklamada “Son dört gün içinde Bıstre kanalından 16 gemi geçti. Bu hızı sürdürmeyi planlıyoruz” demişti. Halihazırda 90’dan fazla gemi ise Tuna’nın Sulina kanalı üzerinden Ukrayna limanlarına girmeyi bekliyor.

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