Kalkınma Yolu’na tam güvenlik

Türkiye ile Irak arasındaki güvenlik odaklı iş birliğinde yeni bir döneme giriliyor. Geçen yıl karşılıklı temaslarla önemli ilerleme kaydedilen süreç, Irak’ta yaşanan seçim atmosferi nedeniyle bir süre yavaşlamıştı. Edinilen bilgilere göre Ankara ile Bağdat yönetimi, yaz aylarında yeniden masaya oturarak bölgesel güvenlik konularını kapsamlı şekilde ele alacak.

TAM GÜVENLİK GEREKİYOR

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Irak’ta hükümetin kurulmasının ardından güvenlik konusunda görüşmeler başladı. ABD’nin İran’a saldırmasının ardından bölge ülkelerinin güvenliğinin de önem kazandığını belirten kaynaklar, “Terörle mücadeleyi sadece Türkiye’nin sorunu olarak gören Irak’ın görüşü değişti. Şimdi kendisi de bizimle aynı noktaya geldi” ifadelerini kullandı. Körfez ile Avrupa’yı Türkiye üzerinden birbirine bağlayacak Kalkınma Yolu Projesi’nin hayata geçirilebilmesi için de Irak’ın güvenliğine dikkat çeken kaynaklar, özellikle Kalkınma Yolu hattı üzerinde güvenliğin tam olarak sağlanması için çalışmalar yapılacağını söyledi.

TÜRKİYE TALEPLERİNİ İLETECEK

Önümüzdeki süreçte Irak’tan Türkiye’ye üst düzey bir ziyaret beklendiğini belirten güvenlik kaynakları, karşılıklı görüşmelerin yaz başı itibarıyla sıklaşacağını ifade etti. Türkiye’nin görüşmelerde kendi beklentilerini Irak tarafına ileteceği öğrenildi. Bu talepler arasında Kandil ve Sincar’ın terör unsurlarından arındırılması yer alıyor. PKK’nın önemli lojistik üssü ve barınağı olan Süleymaniye’de Talabani ailesinin tavrı da masadaki konular arasında yer alacak. Öte yandan Ankara’nın, Irak yönetimiyle son dönemde güçlenen diyalog mekanizmalarını daha da ileri taşımayı hedeflediği belirtilirken, iki ülke arasındaki koordinasyonun artırılmasının hem sınır güvenliği hem de bölgesel istikrar açısından önem taşıdığı vurgulanıyor.

TSK'DAN EĞİTİM

Geçtiğimiz yıl imzalanan anlaşmaların ardından ortak çalışma planı kapsamında terörle mücadele için kurulması planlanan Bağdat’ta Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi, Başika’da ise Ortak Eğitim ve İş Birliği Merkezi ortak çalışmayı sağlayacak iki merkez olarak oluşturulacaktı. İki merkez için yapılan çalışmaların da kaldığı yerden devam edeceği öğrenildi. Bu kapsamda Türk Ordusu, Bağdat yönetiminin askerlerine ve yerel yönetimin silahlı güçlerine istihbarat, eğitim, muharebe, keşif ve koordinasyona yönelik eğitimler verecek.











