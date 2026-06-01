Orta Koridor'un omurgası Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yeni Şafak'ın sorularını yanıtladı. Türkiye'nin altyapı ve ulaştırma alanında yaptığı yatırımlara değinen Uraloğlu, "Türkiye, stratejik coğrafi konumu, modern altyapısı ve çok modlu lojistik kapasitesiyle küresel ticaretin vazgeçilmez merkezlerinden biri hâline gelmiştir. Asya ile Avrupa, Kuzey ile Güney arasında kurduğu kesintisiz bağlantılar sayesinde ülkemiz, yalnızca bir geçiş ülkesi olmanın ötesinde, küresel tedarik zincirlerinin güvenilir ve öngörülebilir bir halkası konumundadır" şeklinde konuştu. "Ulaştırma koridorları ve transit taşımacılık, ekonomik kalkınmanın, küresel ticaretin ve ülkeler arası iş birliğinin omurgasını oluşturuyor" diyen Uraloğlu’nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Türkiye son yıllarda ulaşım altyapısında büyük yatırımlara imza attı. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunda ulaştırmanın rolünü nasıl tanımlıyorsunuz?

Ülkemiz Asya ve Avrupa arasındaki doğu-batı koridorunda doğal bir köprü olduğu gibi, Kafkaslardan Afrika'ya uzanan kuzey-güney koridorlarının da tam ortasında bulunmaktadır. Tarihi İpek Yolu’nun devamı olarak büyük öneme sahip Orta Koridor'un kilit ve Avrupa'nın başlangıç noktası olarak da çok etkili bir konumdadır. Bu eşsiz avantajlı ve stratejik konumunu, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2002-2026 yılları arasında Türkiye’nin ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 355 milyar dolar yatırım gerçekleştirerek en güçlü şekilde değerlendirdik. Marmaray’dan Avrasya Tüneli’ne, İstanbul Havalimanı’ndan Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprüleri'ne; İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolları’na kadar dev projeleri birbiri ardına hayata geçirdik.

BÜYÜMEYİ TETİKLEDİK

Bölünmüş yol ağımızı 6 bin 101 kilometreden 30 bin 51 kilometreye, otoyol ağımızı bin 714 kilometreden 3 bin 796 kilometreye çıkardık. Her bir kilometre yolumuz ile ticareti hızlandırdık. Fabrikalarda alın teri döken işçilerimizin ürettiği malları, sanayi ürünlerini daha kısa sürede müşterilerle buluşturduk. Esnafımızın, tüccarımızın, girişimcimizin mallarını, ürünlerini pazara daha çabuk taşıdık; zincirleme istihdam oluşturarak büyümeyi tetikledik.

LOKOMOTİF ROL

Son 24 yılda demir yollarımız da ülkemizin kalkınma hamlesinde lokomotif rol üstlendi. Avrupa'nın 6., dünyanın 8. yüksek hızlı tren işletmecisi konumuna yükseldik. Yeni hatlarla birlikte devraldığımız 11 bin kilometrelik demir yolu ağını da baştan aşağı yeniledik, modernize ettik. Saatte 225 km hıza sahip ilk Milli Elektrikli Hızlı Tren setimizin yol testlerini başlattık. Geldiğimiz son aşamada test süreçleri başarıyla devam eden Milli Elektrikli Hızlı Tren’imiz saatte 240 kilometre hıza ulaştı. Son 24 yılda Türkiye'yi havacılıkta da dünyanın parlayan yıldızı haline getirdik. 2002'de 26 olan aktif havalimanı sayımızı 58'e çıkardık. Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken 133 ülkede 356 noktaya yükselttik.

KRİZLERE KARŞI ALTERNATİF ROTALAR

Orta Koridor ve Kalkınma Yolu projeleri kapsamında Türkiye'nin küresel ticarette üstleneceği rol sizce nasıl değişecek?

Orta Koridor ve Kalkınma Yolu gibi stratejik projelerimiz de Türkiye’yi bu omurganın merkezine yerleştirerek kritik bir rol dönüşümünü tetiklemektedir. Son 24 yılda ulaştırma ve haberleşme alanlarında gerçekleştirdiğimiz yatırımların etkisiyle Türkiye, Afro-Avrasya coğrafyasının merkezinde yalnızca coğrafi bir geçiş noktası olmanın ötesine geçerek, krizlere karşı dayanıklı ve alternatif rotalar üretebilen lojistik bir güç haline gelmiştir. Örneğin İran-ABD-İsrail savaşıyla özellikle Hürmüz Boğazı’nda ortaya çıkan belirsizlikler, küresel ticarette alternatif rota arayışını hızlandırdı. Tam da bu noktada, coğrafi konumu itibarıyla Asya-Avrupa ve Afrika’nın kesişiminde yer alan ülkemiz, sunduğu güvenli, hızlı ve rekabetçi koridorlarla küresel ticaretin yeni omurgalarından biri haline geldi.

KALKINMA YOLU İLE HER YIL 70 BİN İSTİHDAM

Kalkınma Yolu Projesi Irak’taki Fav Limanı’ndan başlayarak yaklaşık 1.200 kilometrelik bir hat üzerinden Türkiye'ye ve buradan Avrupa'ya uzanan yeni bir ticaret omurgası oluşturmayı hedefliyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye ve Irak'ın ortaklığında yürütülen proje ile Fav Limanı'na gelen yükler, hem yurt içine hem de Avrupa’ya taşınarak alternatif bir koridor oluşturacak. Bu proje, küresel ticaretin çeşitlendirilmesi açısından stratejik önem taşımaktadır. Ayrıca Kalkınma Yolu Projesi ile ülkemiz ekonomisine 10 yıllık periyotta yaklaşık 55 milyar dolarlık katkı sağlayacağımızı öngörüyoruz. Üretim ve lojistik merkezleriyle her yıl ortalama 70 bin vatandaşımızın istihdam edileceğini değerlendiriyoruz.

5G’DE DÖNÜŞÜMÜ TÜRKİYE YÖNETECEK

5G altyapısı ve dijital dönüşüm konusunda Türkiye hangi noktada? Yerli teknoloji şirketleri bu süreçte nasıl konumlanıyor?

Artık 5G her sektörün en önemli gündem maddesi haline gelmiş durumda. Yapay zekâ ise üretimden ulaşıma, tarımdan sağlığa, ekonomiden eğitime her alanı kökten bir değişimle yeniden şekillendiriyor. Türkiye’nin bu dönüşümü sadece izleyeceği mi, yoksa ona yön mü vereceği sorusunun cevabı bizim için son derece nettir. Türkiye bu dönüşümü yönetecektir. Bakın, sektörümüzün yıllık net satış geliri 620 milyar liraya ulaşırken, yatırımlarımız ise 145 milyar lirayı bulmuştur. Ülke nüfusunun 4'te biri 5G ile buluştu. Aradan geçen yaklaşık 40 günlük sürede de yaklaşık 12,5 milyon yeni 5G abonesi daha bu teknoloji ile tanışarak 33,6 milyona yaklaştı.

Amik Ovası’na ulaşım 5 dakikaya düşecek

Bakan Uraloğlu, Hatay’da yapımı süren Dörtyol-Hassa Demiryolu ve Otoyolu Projesi kapsamında Amanos Dağları’nın altından geçecek dev tünellerle Amik Ovası’na ulaşımın 1 saatten 5 dakikaya düşeceğini açıkladı. Proje kapsamında her biri yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda iki kara yolu ve bir demir yolu tüneli inşa edilecek. Toplam 60 kilometrelik uzunluğa ulaşacak tüneller, dünyanın ilk fonksiyonel üçlü tüp projesi olacak. Uraloğlu, projenin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni İskenderun Limanı’na en kısa güzergâhtan bağlayacağını belirterek, bölgenin üretim, ticaret ve lojistik kapasitesinin önemli ölçüde artacağını söyledi. Toplam 1,55 milyar avroluk finansman sağlanan proje sayesinde sanayi merkezlerinin limana erişimi hızlanırken, dış ticaret ve ihracat bağlantıları da güçlenecek.



