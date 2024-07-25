Kamala zafer sözü verdi

ABD Başkanı Joe Biden'ın yarıştan çekilmesiyle Demokrat Parti’den aday olması muhtemel isim haline gelen Başkan Yardımcısı Kamala Harris, yarışa hızlı bir giriş yaptı. İlk seçim kampanyası mitinginde konuşan Harris, 5 Kasım'da yapılacak seçimleri kazanma sözü verdi. Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti’den başkan adayı Donald Trump’a yüklenen Harris, “ABD halkı bir suçlu ile bir savcı arasında seçim yapacak" dedi.

"KAZANACAĞIZ" VURGUSU

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken Harris, Wisconsin eyaletinde düzenlediği ilk seçim mitinginde, bu güveni boşa çıkarmayacağını ve Trump'ı yenerek başkanlık seçimlerini kazanacağını savundu. Wisconsin'in başkanlık seçimlerindeki kritik eyaletlerden biri olduğunu hatırlatan Harris, önce Wisconsin'de sonra da diğer eyaletlerde Trump'ı mağlup edeceklerine inandığını belirtti.

TRUMP’I SAHTEKARLARA BENZETTİ

Harris konuşmasında Cumhuriyetçi rakibi Trump’a yüklendi ve Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinin eski bir savcıyla hüküm giymiş bir suçlu arasındaki bir tercih olacağını belirtti. Trump’ı soruşturduğu sahtekarlara benzeten Harris, “Her türlü faili soruşturdum. Kadınları taciz eden sapıklar. Müşterilerini soyan sahtekarlar. Yani Trump’ın türünü biliyorum derken, dediğime inanın” diye konuştu.

ANKETLERE GÖRE 2 PUAN ÖNDE

Biden’ın çekilmesinden sonra Harris’in seçim kampanyasına 36 saat içinde 100 milyon dolar bağış yapıldı. Ayrıca, Reuters ve Isos’un yaptığı yeni bir ulusal ankete göre Harris, yüzde 44 ile, yüzde 42 destek alan Trump’ın önüne geçti. Bu arada Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social’da Harris’i ABD tarihindeki en kötü başkan yardımcısı olarak gösteren bir anket paylaştı.

TRUMP MEYDAN OKUDU

Trump ise Harris'e meydan okudu. Eski başkan, gazetecilerle yaptığı bir görüşmede, Harris'le mücadele etmenin "önemli" olduğuna inandığını ve parti adaylarının birbirleriyle tartışma "yükümlülüğü" olduğunu söyledi. Trump ayrıca Harris'e karşı yapacağı tartışmanın Biden'a karşı yapacağı tartışmayla aynı sonucu doğurmasını beklediğini söyledi. Trump'ın geçen ay Joe Biden ile ilk tartışmada yaşadığı ve felaket olarak nitelenen çekişme, başkanın yeniden seçilme kampanyasının sonunun başlangıcı oldu.

SEÇİLİRSE BIDEN’IN EKİBİNİ DAĞITACAK

Diğer yandan Amerikan Wall Street Journal'ın haberine göre, Harris'in seçimlerini kazanması halinde mevcut ulusal güvenlik yetkililerini görevde tutması pek mümkün görünmüyor. Gazete, isimsiz mevcut ve eski ABD yetkililerine atıfta bulunarak, "Ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin dahil olmak üzere Biden tarafından atanan kilit isimlerin mevcut görev sürelerinin uzatılması pek olası değil" iddiasında bulundu.

Trump'tan Abbas'a alaylı cevap

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin Başkan Adayı Donald Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın kendisine gönderdiği suikast girişimini kınayan mektuba sosyal medya aracılığıyla cevap verdi. Trump, mektubu "Cuma günü Bibi Netanyahu'yu görmeyi ve Orta Doğu'da barışı tesis etmeyi dört gözle bekliyorum" notuyla paylaştı. Trump'ın paylaşımında mektubun üstüne keçeli kalemle "Mahmud - Çok hoş - Teşekkür ederim - Her şey yoluna girecek" notunu yazdığı görüldü. Abbas'ın mektubunda geçtiğimiz hafta kendisini hedef alan suikast girişimi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletmesine teşekkür eden Trump ayrıca, "Netanyahu ile Cuma günü görüşeceğim ne dersin" şeklinde alay ettiği görüldü. İsrail basınına göre Netanyahu, Gazze'de 10 aydır devam eden katliamların sonlandırılması ve esir takası anlaşması imzalanması için Mısır ve Katar'da devam eden müzakereleri ABD seçimlerine kadar geciktirmeyi hedefliyor. Netanyahu, 5 Kasımda gerçekleştirilecek seçimlerde Trump'ın Beyaz Saray'a geri döneceğini ve bununla birlikte ABD'nin Gazze'deki duruma yaklaşımının değişeceğini umuyor.







