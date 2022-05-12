Dünya Kamerunda 11 mürettebatlı jet düştü İnsani yardım taşıyordu
AFRİKA

Kamerun’da 11 mürettebatlı jet düştü: İnsani yardım taşıyordu

Kamerun’un başkenti Yaounde’de 11 mürettebatlı jet ormanlık alana düştü. Uçağın düştüğü bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaşmak üzere olduğu bildirilen açıklamada, bölge sakinlerine arama kurtarma ekiplerine yardımcı olma çağrısı yapıldı.

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Haber Merkezi AA
Kamerun’da 11 mürettebatlı jet düştü: İnsani yardım taşıyordu
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Kamerun Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, öğlen saatlerinde Nsimalen Havalimanı'ndan kalkan jet ile kısa bir süre sonra telsiz iletişiminin kesildiği belirtildi.

11 PERSONEL BULUNUYORDU

  • Açıklamada, uçağın 11 personeliyle Yaounde’nin yaklaşık 130 kilometre kuzeyinde bulunan Nanga-Eboko mevkisinde ormanlık alana düştüğü ifade edildi.

UÇAK İNSANİ YARDIM TAŞIYORDU

Uçağın düştüğü bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaşmak üzere olduğu bildirilen açıklamada, bölge sakinlerine arama kurtarma ekiplerine yardımcı olma çağrısı yapıldı. Uçağın insani yardım taşıdığı öğrenildi.

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