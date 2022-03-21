Çin'de 133 kişiyi taşıyan uçak düştü

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Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Premier Lig'de lider Manchester City ile 2. sırada yer alan Liverpool arasında 1 puan fark bulunuyor- La Liga lideri Real Madrid, evinde ezeli rakibi Barcelona'ya 4-0 mağlup olmasına rağmen en yakın takipçisi Sevilla ile arasında 9 puan fark var- Serie A'da lider Milan haftayı galibiyetle kapatırken, Bundesliga'da Bayern Münih, Ligue 1'de ise PSG ilk sıradaki yerini korudu.