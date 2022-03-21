Dünya Çinde 133 kişiyi taşıyan uçak düştü
ASYA

Çin'de 133 kişiyi taşıyan uçak düştü

Çin'de China Eastern Havayolları'na ait, 133 yolcuyu taşıyan uçağın ülkenin güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde düştüğü bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Çinde China Eastern Havayollarına ait, 133 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı Guangşi eyaletinde düştü
Çin'de 133 kişiyi taşıyan uçak düştü, ilk görüntüler geldi.

Yerel medyadaki haberlere göre, Yünnan eyaletinin merkezi Kunming'den doğudaki Guandong eyaletinin merkezi Guangcou'ya giden "Boeing 737" tipi yolcu uçağı, Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Vucou şehri kırsalında dağlık bölgede düştü.

133 yolcuyu taşıyan uçağın düştüğü bölgede yangın meydana gelirken henüz can kaybı bildirilmedi.

DÜŞEN UÇAK BOEİNG 737 MAX 8

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Çin'de 133 kişiyi taşıyan uçağın düşme anı kamerada
OYNAT 00:19
Çin'de 133 kişiyi taşıyan uçağın düşme anı kamerada
Çin'de China Eastern Havayolları'na ait, 133 yolcuyu taşıyan uçağın ülkenin güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde düştüğü bildirildi.

Uçağın düşme anına ilişkin kamera görüntüleri de sosyal medyada paylaşıldı.


Çin'de 133 yolcu taşıyan uçak düştü
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Çin'de 133 yolcu taşıyan uçak düştü
Çin'de içinde 133 yolcunun bulunduğu Boeing 737 Max 8 cinsi uçak düştü. MCAS sistemindeki sorun nedeniyle Boeing 737 Max 8 uçaklarının tüm dünyada uçuşu yasaklanmıştı
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