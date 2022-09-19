Dünya Kan donduran iddiaya Rusyadan yalanlama
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Kan donduran iddiaya Rusya'dan yalanlama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’da İzyum şehrinde "Rus ordusunun Ukraynalı askerleri toplu mezarlara gömdüğü" iddiasının “yalan” olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
Kan donduran iddiaya Rusyadan yalanlama
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ukrayna’nın Rus ordusundan geri aldığı Harkiv bölgesindeki İzyum şehrinde Ukraynalı askerleri toplu mezarlara gömdüğüne yönelik Rusya’ya yapılan suçlamaya tepki gösteren Peskov, "Bu Buça'daki senaryonun aynısı. Her şey bir senaryoya göre gelişiyor. Bu bir yalan ve elbette tüm bu hikayede gerçeği savunacağız." ifadelerini kullandı.

Ukraynalı yetkililerin, Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’ın Batı’dan alınacak uzun menzilli füzelerle bombalanabileceğine yönelik açıklamalarına da cevap veren Peskov, “Rus topraklarına yönelik herhangi bir iddia uygun bir cevap alacaktır.” dedi.

Rusya’nın Donbas’taki sözde yönetimlerin bağımsızlığını tanıdığını hatırlatan Peskov, bu yönetimlerin güvenliklerinin sağlanması için Rusya’dan yardım istediğini ve Moskova’nın bunu gerçekleştirdiğini söyledi.

Ayrıca Peskov, Almanya’yı kastederek Moskova’nın dost olmayan bazı ülkelerle her şeye rağmen iletişiminin sürdüğünü ifade etti.

Rusya: Ukrayna savaşı ABD yüzünden bitmiyor
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Rusya, Ukrayna ile Rusya heyetleri arasında İstanbul’da hazırlanan ateşkes anlaşması taslağını anımsatarak, “ABD, Ukrayna yönetimini caydırmasaydı barış çoktan sağlanırdı” açıklamasıyla Washington yönetimini suçladı.
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TOPU KİEV’E ATTI
Atışmalı geçen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısı sonrasında konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, “Ukrayna’da askeri harekâtın başlamasından yaklaşık bir ay sonra Kiev yönetimi barış arayışıyla bizimle masaya oturdu.
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Türkiye’nin girişimiyle 29 Mart tarihinde İstanbul’da umut verici müzakereler gerçekleşti.
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Anlaşma taslağı hazırlandı ancak Ukrayna heyeti ABD ile anlaşma metnini paylaştıktan sonra Kiev yönetimi çark etti. Geldiğimiz noktanın sorumlusu ABD ve NATO ittifakıdır” dedi.
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Öte yandan Ukrayna konulu BMGK toplantısında ABD’nin BM Büyükelçisi Linda Grennfield, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusuyla güneyini tamamen ilhak etmeyi amaçladığını söyleyerek “Rusya’nın bu savaşta asıl amacı Ukrayna’yı haritalardan tamamen silmektir” ifadesini kullandı.
Rusya: Ukrayna savaşı ABD yüzünden bitmiyor
Rusya-Ukrayna savaşı 154'üncü gününü geride bırakırken, Kiev yönetimiyle müzakere masasını canlandırmanın yollarını arayan Moskova, İstanbul müzakere sürecini hatırladı.

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