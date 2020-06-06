Kanada Başbakanı Trudeau Floyd anısına diz çöktü

Kanada’da, ABD’de polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd anısına ırkçılık karşıtı protestolar düzenlendi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau da sürpriz bir şekilde, ülkenin başkenti Ottava’da parlamento binası önünde gerçekleşen protestoya katılarak, Floyd anısına diz çöktü. Ancak, bazı kesim Trudeau’ya teşekkür ederken, bazı sosyal medya kullanıcıları da Trudeau’nun daha önce bir etkinlikte çekilmiş olan ve ortaya çıkan ‘siyah surat’ (blackface) fotoğraflarını gündeme getirdi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, sürpriz bir şekilde protestolara katıl

ABD'li sentörden Trudeau'ya eleştiri

ABD’li Cumhuriyetçi siyasi Joseph Theodore Lewis de Trudeau’nun diz çökmesiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Justin Trudeau ırkçılığa son vermek için diz çöktü… Bu da ne demekse. Bu, ırkçılığın sona ermesi için siyah surat (blackface) giymek kadar etkili ki kendisi bunu da yaptı” ifadelerini kullandı.

DÜNYA Michael Jordan'dan ırkçılıkla mücadele için 100 milyon dolar bağış

DÜNYA Eylemlerin hedefi Beyaz Saray: ABD'de çalışan Türk polis perde arkasında oynanan oyuna dikkat çekti