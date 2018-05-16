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DünyaKanada Başbakanı Trudeaudan ramazan mesajı Selamünaleyküm
AMERİKA

Kanada Başbakanı Trudeau'dan ramazan mesajı: Selamünaleyküm

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Müslüman aleminin Ramazanını kutladı. Mesajına "Selamünaleyküm" diyerek başladı, "Ramazan mübarek" diyerek bitirdi.

AA
Kanada Başbakanı Justin Trudeau
Kanada Başbakanı Justin Trudeau

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Trudeau, Başbakanlık Ofisi tarafından hazırlanan ve kendisine ait tüm sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülü mesajına "Selamünaleyküm" diyerek başladı, kutlamasını "Ramazan mübarek" diyerek bitirdi.

Kanada Başbakanı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu gece, gün batımında Kanada'da ve dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar ramazanın başlangıcını belirleyecekler. Gelecek ay boyunca aileler ve arkadaşlar camilerde ve evlerde toplanacak, gündüzleri oruç tutacak ve akşamları iftarlarla oruçlarını açacak ve birlikte dua edecekler. Ramazan, dua ve maneviyat zamanı; merhamet, şükran ve cömertlik gibi değerleri yansıtmak için bir şans. Ramazan, hepimiz için bu değerleri uygulamaya koymak, sahip olduğumuz nimetlere şükretmek, toplumlarımızda ve dünyadaki diğer insanlara cömertçe vermek ve kendimizi sorgulamak için bir fırsat zamanı. Ramazan ayrıca ülkemizdeki Müslüman toplulukların ve Müslüman Kanadalıların Kanada için her gün yaptığı önemli katkıları kutlamak için de bir fırsat. Eşim Sophie, ailem ve ben bu kutsal ayı gözleyen herkese kutsanmış ve huzurlu bir ramazan diliyorum."

Tüm Müslüman topluluklar aynı gün başladı

Öte yandan, her yıl başlangıç günü olarak farklı tarihlerin uygulandığı ramazan ayı, bu yıl Kuzey Amerika kıtasındaki tüm Müslüman topluluklarca aynı günde başladı.

Kuzey Amerika Fıkıh Konseyi, yayımladığı bildiri ile ramazan ayının başlangıcını 16 Mayıs olarak duyurdu. Bu duyuru üzerine, Kanada'daki tüm cami ve mescitlerde ilk teravih namazı kılındı, gece de ilk sahur yapıldı.

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