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Kanlaon Yanardağı lav püskürtüyor

Kanlaon Yanardağı lav püskürtüyor

04:009/04/2025, Çarşamba
G: 9/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Patlamaların ardından Kanlaon Yanardağı'na yönelik alarm seviyesi, 2'den 3'e yükseltilmişti.
Patlamaların ardından Kanlaon Yanardağı'na yönelik alarm seviyesi, 2'den 3'e yükseltilmişti.

Filipinler'in Negros Adası'nda bulunan Kanlaon Yanardağı'nda patlama yaşandığı belirtildi. Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), Kanlaon Yanardağı'nın önceki gün yerel saatle 05.51'de faaliyete geçtiğini duyurdu. Bölgeden gelen ilk raporlara göre patlama sırasında yanardağdan 4 bin metre yüksekliğe kül püskürdü. Bölge istasyonundaki kameralardan, püsküren lavların yamaçlardan aşağı indiği görüldüğü aktarıldı. Kanlaon Yanardağı, en son Haziran ve Aralık 2024'te faaliyete geçmişti.


#Finlandiya
#Kanlaon Yanardağı
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