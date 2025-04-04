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Etna Yanardağı'nda korkutan hareketlilik

Etna Yanardağı'nda korkutan hareketlilik

10:564/04/2025, Cuma
DHA
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Etna yanardağı
Etna yanardağı

İtalya'nın 'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'nın kül ve lav püskürttüğü bildirildi.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) Katanya şubesi, yanardağın güçlü şekilde kül ve lav püskürttüğünü, kül bulutunun doğu yönünde dağıldığını ifade etti.



INGV Katanya şubesi, yanardağdaki volkanik faaliyetler nedeniyle hava trafiğine yönelik kırmızı kodlu özel bir uyarı yaptı.


Ancak, Katanya'daki Fontanarossa Havalimanı'nda uçuşların durdurulmadığı açıklandı.






#İtalya
#Etna
#Yanardağ

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