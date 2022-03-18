Kanuni Sultan Süleyman Camii tahliye kapısı oldu: 20 bin sivil güvenli bölgeye geçti ​

Rus işgali altındaki Mariupol’deki insani trajedi her geçen gün artıyor. Sivil noktaların hedef olduğu kentte mahsur kalan Türk vatandaşlarını kurtarmak için başlatılan yoğun temaslar ise sürüyor.

Önceki gün mahsur kaldıkları Kanuni Sultan Süleyman Camii’nde tahliye edilen Türkler, güvenlik önlemleri yüzünden 24 saate Zaporijya’ya ulaşabildi. Türklerin ayrıldığı Kanuni Sultan Süleyman Camii’ne ise Ukraynalı siviller sığındı. Camiye sığınan Ukraynalı sayısı 200’e ulaştı.

CAMİ ETRAFINDAKİ BOMBARDIMAN DURDU

Kanuni Sultan Süleyman Camii’ndeki Türklerin tahliyesi için Rusya ile temas halinde olan Türkiye’nin girişimleriyle bölgedeki bombardıman durdu. Böylelikle oluşan insani koridorla sivillerin tahliyesine olanak sağlandı. 20 bin sivil caminin olduğu bölgeden geçerek güvenli alanlara geçti.

200 KM’LİK YOL 24 SAAT SÜRDÜ

Camide mahsur kalan Türkler ise, zorlu yolculukla Zaporijya’ya varabildi. Yol üzerindeki Rus kontrol noktalarından uzun süre bekletilen Türkler, 200 kilometrelik yolu bir günde gidebildi. Kanuni Sultan Süleyman Camii Dernek Başkanı İsmail Hacıoğlu, kafilenin her kontrol noktasında en az 1 saat bekletildiklerini söyledi.

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BİR YANDAN SAVAŞ BİR YANDAN SOĞUK

Mariupol ile Zaporijya’ya arasındaki Tokmak bölgesinde 12 saatten fazla bir süre kafilenin bekletildiğini aktaran Hacıoğlu, “Kafiledekiler, bu süre boyunca yakıtlarının yetmeyeceğinden endişe ettikleri için araçlarını çalıştırmadı. Uzun süre soğuk havada üşüyerek beklemek zorunda kaldılar. Sivilleri hava şartları ayrı savaş ayrı zorluyor” dedi.

YENİ TAHLİYE PLANI

Mariupol’de kalan Türklerin tahliyesi için yeni plan yaptıklarını kaydeden Hacıoğlu şunları söyledi: “Kafile, her hangi bir sıkıntıyla karşılaşmamak için temkinli ilerliyor. Geri kalan vatandaşlarımız için sivil araçları camiye yönlendireceğiz oradan alabildikleri kadar insan alacaklar. Yeni tahliye planları yapılıyor.”

159 Türk daha yola çıktı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle bugün Ukrayna’dan 159 Türk vatandaşının daha yola çıktığını duyurdu. Çavuşoğlu, Lviv, Çernivtsi, Zaporijya ve Dnipro’dan 159 vatandaşın daha yola çıktığını kaydetti. Böylelikle tahliye edilenlerin sayısı 15 bin 196’ya ulaştı.

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