​Kar fırtınası Washington’u esir aldı

ABD’de Doğu Yakası ve başkent Washington, kar fırtınasının etkisi altında kaldı. 2022’nin ilk karının düştüğü Washington’da ve Maryland ve Virginia eyaletlerinin Washington’a yakın bölgelerinde federal ofisler ve okullar tatil edildi.

Kar fırtınası nedeniyle bu bölgelerde 400 binden fazla kişiye elektrik verilemedi. ABD Ulusal Meteoroloji Dairesi, yoğun kar yağışı nedeniyle 20 milyondan fazla kişi için “kar fırtınası” uyarısında bulundu.

OYNAT 00:41 ABD'de kar fırtınası alarmı: Okullar tatil edildi ABD'nin başkenti Washington DC'ye 2022'nin ilk karı düştü, federal ofisler ve okullar tatil edildi. New York ve New Jersey eyaletleri başta olmak üzere Doğu Yakası'ndaki birçok eyalette de sürücüler için 'kar fırtınası' uyarısı yapıldı. Washington'da kar kalınlığının 7 ila 17 santimetre olması bekleniyor. BiP'te paylaş

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Uzmanlar, saatte yer yer 56 km’ye varan rüzgar hızının da yollarda seyahati zorlaştıracağı bildirildi. Washington’daki üç ayrı havalimanında uçuşların yarıdan fazlası ertelendi ya da iptal edildi. New York çevresindeki üç büyük havaalanında da uçuşların dörtte biri iptal edildi.

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