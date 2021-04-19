Karadeniz’de İngiliz savaş gemileri

İngiliz Times gazetesi, İngiltere’nin Ukrayna ile dayanışma göstergesi olarak mayıs ayında Karadeniz’e iki savaş gemisini göndereceğini yazdı. İngiliz gemilerinin Karadeniz’e kaydırılması Ukrayna’nın doğusunda gerilimin arttığı bir döneme denk gelecek. Gazete, İngiliz Kraliyet Donanması’ndaki kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Ukrayna ve NATO’daki müttefikleri ile dayanışma içerisinde olduğunun işareti olarak, İngiltere’nin, iki savaş gemisini Karadeniz’e göndereceği belirtildi. Haberde, Type 45 tipi destroyerin uçaksavar füzeleri, Type 23 tipi fırkateynin ise denizaltılara karşı savunma silahları ile donatılacağı ifade edildi.

İki İngiliz destroyeri Akdeniz’de bulunan Queen Elizabeth saldırı grubundan ayrılıp Karadeniz’e geçecek.

F-35B’LER HAZIR BEKLEYECEK

Gemilerin Mayıs ayında İstanbul Boğazı’ndan geçeceği kaydedildi. Times’ın haberinde ayrıca, uçak gemisi Queen Elizabeth’te yer alan F-35B jetleri ile Merlindenizaltı avcı helikopterlerinin gerekmesi hâlinde Karadeniz’e gönderilen gemilere havadan destek vereceği kaydedildi. Queen Elizabeth uçak gemisinin ise Akdeniz’de kalmaya devam edeceği belirtildi. Rusya’nın işgal altında tuttuğu Kırım dahil Ukrayna sınırlarına Mart ayından bugüne yoğun askeri sevkiyat yaptığı biliniyor. Karadeniz’e savaş gemileri indiren Rusya’nın Kırım açıklarında askeri tatbikata başlamasına NATO ve ABD’den tepki gelmiş Kerç Boğazı ve “seyrüsefer serbestisi” uyarısında bulunmuştu. NATO’dan yapılan açıklamada, “Rusya’nın Kırım’da, Karadeniz’de ve Azov Denizi’nde devam eden askeri mevcudiyetini artırma çalışmaları Ukrayna’nın bağımsızlığına daha büyük tehdit oluşturmakta ve bölgenin istikrarını baltalamaktadır.” ifadesi kullanılmıştı. Geçen hafta 2 ABD savaş gemisinin Karadeniz’e geçişi iptal edilmişti.

REKLAM

Rus diplomat: Kan gölüne döner

ABD ve NATO’nun da açıklamalar ile dahil olduğu Ukrayna gerilimi hakkında bir başka açıklama da Rusya’nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin’den geldi. BBC’ye konuşan Büyükelçi, Kiev’in Donbas’a asker gönderilmesi durumunu ‘Bölge kan gölüne döner’ sözleriyle adeta gözdağı verdi. Kelin, ‘İki ülke savaşın eşiğinde mi’ sorusuna ise ‘Hiç sanmıyorum’ yanıtınıverdi. Öte yandan Rusya Çekya’nın 18 Rus diplomatı sınır dışı etme kararına misillemede bulunarak 20 Çekyalı diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Diplomatlara ülkeden ayrılmaları için bugün gün sonuna kadar süre verildi. ABD ve İngiltere’den ise Çekya’nın kararına destek geldi. Ukrayna da Rusya’nın, St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk’u sınır dışı etmesine karşılık Rusya’nın Kiev Büyükelçiliği’nin kıdemli diplomatını sınır dışı edeceğini duyurdu.

REKLAM