'Karadeniz'de Rus fırkateyni vuruldu' iddiası

Ukrayna kaynaklı çıkan haberlere göre; Karadeniz'de Rus donanmasına ait Admiral Grigorovich sınıfı fırkateyn Admiral Makarov, Ukrayna ordusu tarafından füzeyle vuruldu.
Karadeniz'deki Yılan Adası açıklarında vurulduğu ifade edilen fırkateyn için bölgeye çok sayıda uçak ve kurtarma gemilerinin gönderildiği öne sürüldü.
Resmi açıklama gelmedi
Konu ile alakalı her iki ülkeden de herhangi bir resmi açıklama gelmedi.
Rusya'nın Karadeniz'deki sancak gemisi Moskova, 14 Nisan'da Ukrayna ordusu tarafından Neptün füzeleriyle vurulmuştu.
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Rusya’nın en büyük çelik üreticilerinden Alexander Grigoryevich Abramov’un lüks yatı Titan, Fethiye’deki yakıt ikmalinin ardından Bodrum’a geldi.
Serveti 8 milyar dolar olduğu öğrenilen Rus milyarderin yüzen sarayı Titan, Yalıçiftlik açıklarına demirledi.
80 metre uzunluğunda 13 metre genişliğindeki Cayman Adaları bayraklı 100 milyon dolar değerindeki yat, 14 misafir ve 19 mürettebat kapasiteli.
2010 yılında üretilen yat, saatte 16 knot hıza ulaşabiliyor. 63 yaşındaki Rus oligarkın yatta olup olmadığı bilinmiyor.
Rus milyarder Roman Abramoviç’in lüks yatı Solaris ise Yalıkavak koyunda demirli bulunuyor.
Rus oligarkların yatları Marmaris’te<br>Öte yandan, Rus iş insanlarından Andrey Molchanoz’un yatı \"Aurora\" ile Rus oligark Vladimir Strzhalkovsky’nin sahibi olduğu 68 metre uzunluğundaki \"The Ragnar\" isimli lüks yatın da, Marmaris’e geldiği öğrenildi
Rus oligarkların yatları ardı ardına geliyor
Rus milyarder Alexander Abramov'un lüks yatı “Titan” Muğla'nın Bodrum ilçesine demirlerken, yatta Abramov'un olup olmadığı ise bilinmiyor.
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