Dünya Karadenizde Rus fırkateyni vuruldu iddiası
AVRUPA

'Karadeniz'de Rus fırkateyni vuruldu' iddiası

Karadeniz'de Rus donanmasına ait Admiral Grigorovich sınıfı fırkateyn Admiral Makarov'un, Ukrayna ordusu tarafından Neptün füzeleriyle vurulduğu iddia edildi. Konu ile alakalı her iki ülkeden de herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

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Karadenizde Rus fırkateyni vuruldu iddiası
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Ukrayna kaynaklı çıkan haberlere göre; Karadeniz'de Rus donanmasına ait Admiral Grigorovich sınıfı fırkateyn Admiral Makarov, Ukrayna ordusu tarafından füzeyle vuruldu.

Karadeniz'deki Yılan Adası açıklarında vurulduğu ifade edilen fırkateyn için bölgeye çok sayıda uçak ve kurtarma gemilerinin gönderildiği öne sürüldü.

Resmi açıklama gelmedi

Konu ile alakalı her iki ülkeden de herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

Rusya'nın Karadeniz'deki sancak gemisi Moskova, 14 Nisan'da Ukrayna ordusu tarafından Neptün füzeleriyle vurulmuştu.

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