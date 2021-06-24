Karadeniz'de sıcak anlar

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya lideri Putin’in tarihi buluşmasının ardından, NATO güçleri ile Rus ordusu arasında Karadeniz’de neredeyse savaş çıkıyordu. Rusya, İngiliz gemisi HMS Defender’e Kırım’a yaklaştığı için bir Rus savaş gemisi tarafından uyarı ateşi açıldığını açıkladı.

İngiliz savaş gemisi HMS Defender ile Hollanda’ya ait Everstsen savaş gemisi, İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e açıldı. Rusya, NATO gemilerini adım adım izlerken İngiltere’nin Akdeniz’deki uçak gemisi HMS Queen Elizabeth’ten havalanan F-35 jetleri Karadeniz’de seyreden gemilerle birlikte tatbikat yaptı.

Rus haber ajansı RIA, Kırım açıklarında, karasularına yaklaştığı gerekçesiyle İngiliz gemisi HMS Defender’e Rus savaş gemileri tarafından uyarı ateşi yapıldığını duyurdu. Havalanan bir Rus jeti ise geminin güzergahına bombalar bıraktı. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rus gemilerinin HMS Defender’ın geçişi sırasında onu takip ederek eğitim tatbikatlarından haberdar edildiğini duyurdu ve iddiaları yalanladı.