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Dünya

Karadeniz’de sıcak dakikalar: Üç bot imha edildi

Rusya, Kırım’a doğru ilerleyen Ukraynalı askerleri taşıyan 3 bot tespit etti. Rusya Savunma Bakanlığı, ABD yapımı botların imha edildiğini duyurdu.

Seren Som
10:53 . 10/09/2023 воскресенье
AA
Botlar, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çıkarma askerlerini taşıyordu.

Botlar, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çıkarma askerlerini taşıyordu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde Karadeniz'in batı kesiminde, Yılan Adası'nın kuzeydoğusunda Kırım kıyılarına doğru ilerleyen Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çıkarma askerlerini taşıyan 3 "Willard Sea Force" askeri sürat botunun yok edildiği belirtildi.

Bakanlığın ikinci açıklamasında da gece saatlerinde Kiev'in Rusya topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA'larla saldırı girişiminin engellendiği kaydedildi.

Açıklamada, Rusya hava savunma sistemlerince Ukrayna'ya ait 8 İHA'nın Kırım kıyılarına yakın Karadeniz sularında imha edildiği bilgisi verildi.

  • Kırım, 2014’te Rusya tarafından Ukrayna’dan yasa dışı ilhak edilmişti.

İHA'larla saldırı girişimi engellendi

Bakanlığın ikinci açıklamasında da gece saatlerinde Kiev'in Rusya topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA'larla saldırı girişiminin engellendiği kaydedildi. Açıklamada, Rusya hava savunma sistemlerince Ukrayna'ya ait 8 İHA'nın Kırım kıyılarına yakın Karadeniz sularında imha edildiği bilgisi verildi.

  • Öte yandan Kiev tarafından yapılan açıklamada ise Rusya'nın, dün gece Ukrayna'nın başkenti Kiev'e insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği, 20'den fazla İHA'nın düşürüldüğü bildirildi. İHA parçalarının şehrin farklı bölgelerine düşmesi sonucunda bir kişinin yaralandığını ve apartmanların, arabaların, troleybüs elektrik hatlarının, yolların hasar gördüğü kaydedildi.


#Rusya
#Ukrayna
#Kırım
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