Karadeniz’de sıcak dakikalar: Üç bot imha edildi

Rusya’nın, Ukrayna’nın Sumi bölgesine yönelik düzenlediği bombardıman sonucunda 2 kişi yaralandı, birçok ev ve araç da hasar gördü. Saldırının, sivillerin yaşadığı bölgede önemli hasara yol açtığı belirtilen açıklamada, “İlk bilgilere göre, iki katlı bir konut binası yıkıldı, 20'den fazla ev ve 8 araç hasar gördü ve geniş bir alanda yangın çıktı. Enkaz altında iki kişi mahsur kaldı" denildi.