Karadeniz'de sıcak saatler: Rusya Ukrayna'ya giden kuru yük gemisine uyarı ateşi açtı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rus devriye gemisi “Vasiliy Bıkov”un Karadeniz’in güneybatısında Palau bayraklı “Sukru Okan” adlı kuru yük gemisini tespit ettiği belirtildi.

Geminin Ukrayna’nın İzmail Limanı'na doğru hareket ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, “Kuru yük gemisinin kaptanı, yasaklı yüklerin sevkiyatına yönelik denetim için durması talebine yanıt vermedi. Rus savaş gemisi, gemiyi zorla durdurmak için otomatik hafif silahla uyarı ateşi açtı” ifadelerine yer verildi.





Açıklamada, geminin denetimi için Rus askerlerini taşıyan "Ka-29" tipi helikopterin havalandığı kaydedilerek, “Telsiz görüşmelerinin ardından gemi durdu ve denetim ekibi kuru yük gemisine bindi. Denetim ekibinin çalışmaları tamamlandıktan sonra Sukru Okan gemisi, İzmail Limanı'na doğru yoluna devam etti” bilgisi paylaşıldı.





Rusya Savunma Bakanlığından 19 Temmuz’da yapılan açıklamada, Ukrayna limanlarına giden tüm gemilerin “potansiyel askeri yük taşıyıcısı” olarak değerlendirileceği bildirilmişti.





'Potansiyel askeri yük gemisi olarak görülecek'

Rusya Temmuz ayının son haftasında Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in ara buluculuğunda imzalanan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilerek, Ukrayna limanlarını bombalamaya başlamıştı. Ukrayna Savunma Bakanlığı ise 21 Temmuz tarihinden itibaren Karadeniz'deki Rus ve Rusya işgali altındaki Ukrayna limanlarına giden tüm gemilerin "potansiyel askeri kargo taşıyıcısı" olarak değerlendirileceğini bildirdi.





Kiev'in bu açıklaması, Rusya Savunma Bakanlığı'nın, 20 Temmuz'dan itibaren tüm Ukrayna limanlarına giden gemileri "potansiyel askeri yük gemisi" olarak göreceğini duyurmasından bir gün sonra geldi. Moskova'nın açıklamasında, gemilerin bandıralı devletlerin de 'çatışmaya taraf' olarak da konumlandırılacağı belirtildi.





Tahıl Koridoru Anlaşması

1 Ağustos 2022'de ilk geminin hareket etmesinden bugüne kadar tahıl koridorundan 1000'den fazla gemi ile 33 milyon tona yakın tahıl taşındı. Türkiye'nin çabalarıyla kurulan yine geçtiğimiz sene İstanbul'da "Müşterek Koordinasyon Merkezi" kuruldu.





Tahıl ürünlerinin güvenli transferi bu merkezden takip edilmeye başlandı. Tahıl yüklü ilk gemi, 120 günü kapsayan anlaşma kapsamında 1 Ağustos 2022'de Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan ayrıldı.





Üç kez uzatıldı

Daha önce 3 kez uzatılan anlaşma kapsamında Ukrayna'dan ayrılan tahılın yüzde 40'ı Avrupa'ya, yüzde 30'u Asya'ya, yüzde 13'ü Türkiye'ye, yüzde 12'si Afrika'ya ve yüzde 5'i Orta Doğu'ya taşındı.







