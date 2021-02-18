Karadeniz'de uçuş gerilimi: Rusya Fransız uçaklarını engelledi

Rus radarları, Fransa Hava Kuvvetleri’ne ait bir Mirage 2000 ve KC-135 tipi yakıt ikmal uçağının Karadeniz üzerinde yol alırken ülke sınırlarına yaklaştığını tespit etti.

"İhlalleri önlemek için havalandırdık"

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Karadeniz’de uluslararası sularda seyir halindeyken Rus hava sahası kontrol alanına yaklaşan hedefler tespit edildi. Hava hedeflerini belirlemek ve Rus devlet sınırına yönelik ihlalleri önlemek için Güney Askeri Bölgesi’nden 2 adet SU-27 savaş uçağı kalkış yaptı. Radar tarafından tespit edilen hedeflerin Fransa Hava Kuvvetleri’ne ait bir Mirage 2000 ve KC-135 tipi yakıt ikmal uçağı olduğu belirlendi. Rus savaş uçakları, yabancı uçakları Rus sınırından uzaklaştırdıktan sonra askeri üsse geri döndü” denildi.

REKLAM

OYNAT 00:23 Karadeniz'de gergin anlar: Rus savaş uçağı ABD savaş gemisi yakınında alçak uçuş yaptı Rusya'ya ait savaş uçağı Karadeniz'de faaliyetlerini sürdüren ABD'nin güdümlü füze destroyerinin yakınında alçak uçuş yaptı.

ABD'nin güdümlü füze destroyeri USS Donald Cook'un Karadeniz'e ulaşıp görevine başlamasının ardından Rusya'dan Karadeniz kıyılarında ABD'yi tedirgin eden hamleler gelmeye devam ediyor. 25 Ocak'ta, Karadeniz'e ulaşmasından sonra Rus hava kuvvetlerine ait SU-30 ve SU-24 tipi savaş uçakları ABD gemisinin her hareketini yakından takip ediyor. Rusya'nın bir sonraki hamlesi ise Kırım kıyılarına “Bastion” kıyı füze sistemlerini yerleştirmek oldu. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"Kurallara sıkı sıkıya bağlıyız"

Açıklamada Fransız uçaklarının Rus sınırlarını ihlal etmediği belirtilirken, Rus savaş uçaklarının Fransız uçaklarını uzaklaştırma eyleminin uluslararası hava sahası kullanımına yönelik kurallara sıkı sıkıya bağlı olarak gerçekleştirildiği bildirildi.

DÜNYA Putin milyar dolarlık sarayı olduğu iddialarını yalanladı