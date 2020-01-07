Karar vericileri vuracağız

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kasım Süleymani suikastı sonrasında İran ile ülkesi arasında yükselen gerilim ve Irak Meclisi’nin ülkede ABD üslerinin kaldırılmasına ilişkin kararını Amerikan medyasına değerlendirdi. CNN, Fox News ve ABC televizyonlarına açıklamalarda bulunan Pompeo, İran ile yaşanan gerilime ilişkin, “Vekil güçler kullanarak ülkenizde barış ve güven içinde oturamazsınız. ‘Tam da buna sebep olan ve İran hükümeti adına karar verici isimleri vuracağız.’ dedik. Bu konuda ciddiyiz ve gereken tüm adımları atacağız” dedi. ABD Başkanı Donald Trump ise, Irak Parlamentosu’nun ABD askerlerinin ülkeden çıkmasını talep eden kararına tepki göstererek, “(Irak) Ülkeden çıkmamızı isterlerse ve bunu dostça yapmazlarsa onlara daha önce hiç görmedikleri ağır yaptırımlar uygularız. İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır” dedi.

BEDELSİZ KALMAZ

Pompeo, “İran’a defalarca söyledik. Bize saldırmanız bedelsiz kalmayacak. Biz de kararlı adımlar atacağız. Vekil güçler kullanarak ülkenizde barış ve güven içinde oturamazsınız. ‘Tam da buna sebep olan ve İran hükümeti adına karar verici isimleri vuracağız.’ dedik. Bu konuda ciddiyiz ve gereken tüm adımları atacağız” ifadelerini kullandı. Kültürel varlıklara yönelik saldırı ihtimaline ilişkin Pompeo, “Vuracağımız tüm hedefler yasal hedefler olacak” diye konuştu.

TRUMP’TAN NÜKLEER MESAJ

ABD Başkanı Trump ise, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İran asla nükleer silaha sahip olamayacak” sözleriyle bir kez daha Tahran’ı tehdit etti. Trump’ın açıklaması önceki gün İran hükümetinin, nükleer anlaşmadaki taahhütlerin hiçbirine uymayacağını ilan etmesinden sonra geldi. Trump önceki gün Florida dönüşünde de ABD’nin Irak’tan çekilmesine ilişkin soruları yanıtladı. Trump, “Orada devasa ölçüde pahalı bir üs inşa ettik. Milyarlarca dolara mal oldu. Benden çok önce yapılmıştı. Harcamalarımız için geri ödeme yapmadıkları sürece çıkmayacağız” ifadesini kullandı. Trump, Irak’ı ağır yaptırımlar uygulamakla da tehdit etti.

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ORANTISIZ KARŞILIK CEVABI

İran’a ait bazı kültür yapılarının da bulunduğu 52 hedef seçtiklerine ilişkin paylaşımının sorulması üzerine Trump, “Onların insanımızı öldürmelerine izin var, insanımıza işkence etmelerine ve sakatlamaların izin var, yol kenarlarına bomba yerleştirip insanımızı öldürmelerine izin var da bizim onların kültürel sahalarına dokunmamıza mı izin yok. Bu böyle olmaz” yanıtını verdi. Trump, “İran’ın herhangi bir ABD personeline veya hedefine saldırması halinde ABD hızlı ve bütünüyle karşılık verecektir, hatta belki orantısız bir ölçüde karşılık verecektir” ifadesini kullandı.

İkinci Vietnam olur

ABD yönetiminin İran’ı hedef alan sözlerine Tahran’dan benzer tonda cevaplar geldi. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, ABD’nin bölgeyi terk etmesi gerektiğini aksi takdirde bu coğrafyanın onlar için ikinci bir Vietnam olacağını söyledi. Fars Haber Ajansı’na göre, Velayeti, Tahran’da yaptığı konuşmada, “Amerikalılar Süleymani’yi öldürmekle ahmakça bir iş yaptılar, bölgeyi terk etmelidirler. Eğer ABD, bölgeyi terk etmezse onlar için ikinci Vietnam olur” dedi. Velayeti ayrıca, Süleymani’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yakın ilişkileri bulunduğunu ve İran-Rusya koalisyonunun mimarı olduğunu ifade etti. Hamaney’in askeri danışmanı Hüseyin Deghan ise, ABD’ye “kesinlikle askeri bir karşılık vereceklerini ve askeri tesisleri hedef alacaklarını” söyledi. Deghan, Trump’ın “52 noktayı vurma” tehdidine de, “O, 52 diyorsa biz de 300 diyoruz. Trump uluslararası hukuku bilmiyor. O, gerçek bir gangster ve kumarbaz” tepkisini gösterdi. Eski Devrim Muhafızları Komutanı Rızayi de, “Trump ve askerlerinden intikam alacağız, bunda şüphe yok. Eğer Trump, buna karşılık söylediği gibi bir saldırıda bulunursa, Hayfa ve İsrail’in önemli merkezlerini yerle bir ederiz” dedi.

Hedefi cumhurbaşkanlığı mıydı?

Fotoğraf: Arşiv

The Intercept haber sitesi, ABD suikastiyle öldürülen Kasım Süleymani hakkında, İran istihbarat raporlarından derlendiğini iddia ettiği bir makale yayınladı. Makalede, Süleymani’nin, kendi eliyle oluşturduğu milis örgütlenmesi eliyle Ortadoğu çapında etkili bir figür haline gelmesinin kilometre taşlarına işaret edildi. İran İstihbarat Bakanlığı (MOIS) gizli belgelerine dayandırılan yazıda, Kasım Süleymani’nin Irak ve Suriye gibi sahalarda kendini öne çıkartan hamlelerde bulunması ve bölgeden fotoğraflarının yayınlanmasına izin vermesinin İran güvenlik mekanizmalarında rahatsızlığa sebep olduğu iddia ediliyor. Belgelerde Süleymani’nin kendisi için bir siyasi sermaye oluşturduğu ve hedefinin gelecekte İran Cumhurbaşkanlığı adaylığı olduğu iddia edildi. The Intercept makalesinde, bir ara dönemin Türk Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’yla kendisini karşılaştıran Süleymani’nin, 2014 sonrasında rol değişimine gidip, bir asker ve istihbarat lideri gibi hareket ettiği ve kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ile kıyasladığı da iddia edildi.

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Mehdi’ye kritik ziyaret

Irak Başbakanı Adil Abdul Mehdi ve Çin heyeti

ABD üslerinin kapatılmasını isteyen Irak Başbakanı Adil Abdul Mehdi, Çin Büyükelçisi Zhang Tao ve beraberindeki heyeti kabul etti. Çin’in Bağdat Büyükelçisi Zhang’in, Mehdi’ye, Pekin’in Irak’a, askeri destek sunmaya hazır olduğunu söylediği belirtildi. Ziyaretin, ABD’nin Irak’ı tehdit eden açıklamalarından sonra gelmesi dikkat çekti. Öte yandan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, başkent Pekin’de düzenlediği basın toplantısında, “ABD’nin son günlerdeki askeri maceraları, uluslararası ilişkileri yöneten temel kuralları ihlal ediyor” dedi.



