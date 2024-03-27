Kargo gemisi köprüyü yıktı

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentindeki Francis Scott Key Köprüsü, büyük bir geminin çarpması sonucu yıkıldı. Yerel saatle 01.30 civarında büyük bir kargo gemisi köprünün kolonlarından birine çarptı. Çarpmanın ardından gemide yangın çıktı. Yaklaşık 2,57 kilometre uzunluğundaki köprünün bir kısmı çarpma sonucu çökerken, çarpma sırasında köprü üzerindeki birçok araç suya düştü. Maryland Ulaşım Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Francis Scott Key Köprüsü'ne çıkan tüm yolların çift taraflı olarak trafiğe kapalı olduğu bildirildi. Baltimore İtfaiyesi, en az yedi aracın ve 8 kişinin suda olduğuna inanıldığını açıkladı. Şu ana dek iki kişinin sudan çıkarıldığı ve birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Baltimore İtfaiyesi Sözcüsü Kevin Cartwright “vahim bir acil durum” yaşandığını söyledi. Cartwright “Şu anda sudaki insanları kurtarmaya odaklandık” dedi. Olayda ölen ya da yarlanan olmadı.