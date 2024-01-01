Kassam Tugayları Gazze'nin kuzeyinde İsrail'e ait bir İHA'yı ele geçirdi

Kassam mücahitlerinin kendi imkânlarıyla ürettiği “Yasin-105” roketleri işgalci İsrail'in planlarını bozdu, ilerleyişini yavaşlattı ve ağır kayıplar vermesine sebep oldu. Mücahitler bugün yayınladıkları videoda imha ettikleri 3 Tank ve mürettebatını vurdukları görüntüleri paylaştı. Görüntülerde siyonist güçlerle temasın çok yakın mesafelerden yapılması dikkat çekti.