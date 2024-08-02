Katil cinayeti Batı'ya anlattı

ABD'de yayın yapan New York Times (NYT) gazetesinin beş Orta Doğu ülkesinden üst düzey yetkililere dayandırdığı iddiaya göre İsrail, geçtiğimiz çarşamba günü Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'ye yönelik düzenlediği suikastı, Heniyye'nin kalacağı odaya aylar önce yerleştirdiği bombayla gerçekleştirdi. İran ve İsrail kaynaklarından suikasta ilişkin herhangi bir detay paylaşılmazken ABD medyasında suikasta dair çarpıcı detaylar paylaşılıyor.

BOMBA İKİ AY ÖNCE YERLEŞTİRİLDİ

NYT'ye bilgi veren beş Orta Doğu ülkesinden üst düzey yetkililer, İsrail istihbaratının Heniyye'nin ikamet edeceği binayı, önceki ziyaretlerinde de kullanması nedeniyle uzun süre gözetim altında tuttuğunu ve bombaları iki ay önce odaya yerleştirdiğini bildirdi. Kaynaklar, Hamas liderinin bombaların yerleştirildiği odada ikamet edeceğini teyit eden İsrailli ajanların, harekete geçerek bombaları uzaktan kumandayla patlattığını ifade etti.

İSRAİL BATILI ÜLKELERE ANLATTI

İsrail, suikastı henüz üstlenmezken NYT'ye bilgi veren kaynaklara göre, suikastın uzaktan kumandalı bombayla yapıldığına ilişkin detayları Batılı müttefikleriyle Tel Aviv yönetimi paylaştı. Suikastın gerçekleştirildiği iddia edilen binada küçük çaplı bir hasar oluşması, saldırının uzun menzilli güdümlü füzeyle gerçekleştirildiği tezini zayıflatırken NYT'ye bilgi veren kaynakların iddiasını güçlendiriyor.

ABD BİLMİYORDUK DEMİŞTİ

ABD'li üst düzey yetkililer, konuya dair yaptıkları açıklamalarda, suikastı medyadan öğrendiklerini söylemişti. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ülkesinin suikasttan haberinin olmadığını ve savaşın genişleme ihtimalinden endişe duyduklarını aktararak, "Yapılacak herhangi bir saldırıda İsrail'i savunacağız" ifadelerini kullanmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da, dün yaptığı açıklamada, "Suikast öncesi bize herhangi bir bilgi verilmedi. ABD yönetiminin suikastte bir dahli yok" diye konuştu. ABD cephesinden gelen bu açıklamalar, Hamas ve İran'ın yanı sıra kamuoyu tarafından şüpheyle karşılanıyor.

AKDENİZ'E GEMİ YIĞDILAR

Sahadaki gelişmeler ABD'li yetkilileri yalanlıyor. Washington Post gazetesine bilgi veren ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri, suikastın ardından İsrail'e muhtemel bir saldırıya karşı ABD'ye ait 12 savaş gemisinin Akdeniz, Kızıldeniz ve Basra Körfezi'nde konuşlandırıldığını ve teyakkuz haline geçtiğini bildirdi. Gemilerin bu kadar kısa sürede konuşlanması suikastin ABD'nin bilgi ve onayı dahilinde olduğunu gösteren önemli bir gösterge olarak değerlendirildi.

BERGUSİ: BİLMEMELERİ İMKANSIZ

ABD'li yetkililerin açıklamalarını değerlendiren Filistin Yasama Konseyi üyesi ve eski Filistin Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Bargusi ise suikastı İsrail'in bütün bölgeyi savaşa sürükleme çabası olarak nitelendirdi. Bergusi, ABD ve İran'ı savaşa sürüklemenin Netanyahu'nun bütün hayatı boyunca hayal ettiği bir şey olduğunu ileri sürdü. İsmail Haniye'ye yapılan suikastın ABD'nin bilgisi olmadan gerçekleşmesinin "imkansız" olduğunun altını çizen Bargusi, "Bildiğim bir şey var ki o da İsrail'in bu suikastı ABD'nin bilgisi olmadan gerçekleştirmiş olmasını hayal etmek çok zor" ifadelerini kullandı.

Cesareti ABD'den alıyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mayıs'ta Gazze'de ateşkes ve esir takası teklifi sunmasından bu yana İsrail'e ateşkes için baskı yapması beklenen ABD yönetimi, Orta Doğu'daki müttefikini daha fazlasını yapması için cesaretlendirdi. İsrail ordusu, Gazze'de binlerce Filistinliyi öldürdüğü katliamlar işlerken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresi'nin "Şeref" konuğu olarak kongrede konuştu. ABD'li milletvekilleri, Netanyahu'yu ayakta alkışladı. ABD yönetimi, Gazze'ye saldırıların başından beri İsrail'e sağladığı 155 milimetrelik top mermilerinin yanı sıra, MK-82 ve MK-84 bombaları ve istihbarat desteğiyle katliamlarda aslan payına sahip oldu.

İsrail: Biz yapmadık

İsrail ordusu, Heniyye'nin suikasta uğradığı gece Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ün hedef alındığı saldırı dışında başka saldırı düzenlemediklerini ileri sürdü. Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, “Vurgulamak istiyorum, o gece tüm Orta Doğu'da ne başka bir hava saldırısı, ne bir füze ne de bir İsrail insansız hava aracı (İHA) vardı” dedi. Hagari’nin saldırının üzerinden 36 saati aşkın bir süre sonra gelen açıklaması inandırıcı bulunmadı.







