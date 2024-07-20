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Katil İsrail 288 gündür katliamlarını sürdürüyor: Gazze'de can kaybı 38 bin 919'a çıktı

Terör devleti İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 48 saatte 98 artarak 38 bin 919'a yükseldi.

13:04 - 20/07/2024 Cumartesi
AA
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 288 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.


İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 7 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 71 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 163 kişinin yaralandığı belirtildi.


İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 38 bin 919'a, yaralananların sayısının da 88 bin 622'ye yükseldiği kaydedildi.


Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.


Beşiktaşlı futbolcu Milot Rashica Gazzelilerin acısını paylaştı: Keşke hiçbir yerde savaş olmasa

Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Milot Rashica, terör devleti İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi’nde aylardır bombardıman altında kalan zorunda kalan Filistinlilerin çektiği acıları çok iyi anladığını söyledi. Kosova Savaşı'nda 2 yaşındayken ailesiyle birlikte ülkesini terk etmek zorunda kalan Rashica, Gazze'de yaşananların çok üzücü olduğunu kaydetti. “Keşke hiçbir yerde savaş olmasa” diyen Beşiktaşlı futbolcu, Rashica "Çok zor bir konu. İki yaşımdayken evimizi ve her şeyimizi geride bırakıp Arnavutluk'a gitmek zorunda kalmışız. İlk etapta orada 3-4 ay kalmışız. Bu konu aile içinde her konuşulduğunda, onların nasıl hissettiğini görebiliyor, anlayabiliyorum. Hayatta kalmak için neler yaptıklarını biliyorum.” ifadelerini kullandı.



#israil
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