Katil İsrail Gazze'de alıkoyduğu ve sağlık durumları kötüleşen 10 Filistinliyi salıverdi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu 10 Filistinliyi "sağlık durumları kötü bir halde" serbest bıraktı.
İsrail ordusunun serbest bıraktığı 10 kişi, güneydeki Refah'ta bulunan Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giriş yaptı.
Salıverilen Filistinlilerin İsrail hapishanelerinde maruz kaldıkları işkence nedeniyle psikolojik ve bedensel sağlık durumlarının kötü olduğu görüldü.
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Avrupa Hastanesi'ne nakledilen 10 Filistinlinin sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi.