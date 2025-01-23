Katil İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'de 1 Filistinliyi katlettiğini itiraf etti

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki tehditlere karşı" saldırıların devam ettiği kaydedildi.

İsrail ordusu için tehdit oluşturan bir dizi silahlı şüphelinin tespit edildiği öne sürülen açıklamada, Ekrem Atıf Zenun isimli Filistinlinin İslami Cihad Hareketi'ne mensup olduğu gerekçesiyle öldürüldüğü iddia edildi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde dün İsrail ordusunun "ateşkese rağmen" açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 47 bin 161'e, yaralı sayısının ise 111 bin 166'ya çıktığı bildirilmişti.