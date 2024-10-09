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Katil İsrail savaş uçakları Lübnan'ın doğusuna saldırı düzenledi

Katil İsrail savaş uçakları Lübnan'ın doğusuna saldırı düzenledi

09:339/10/2024, Çarşamba
AA
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İşgalciler, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.
İşgalciler, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.

Katil İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine düzenlediği hava saldırısında bir kişi öldü, aralarında kadınların da bulunduğu yaralananlar oldu.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçaklarının Baalbek'in batısındaki Saide beldesine düzenlediği saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, aynı aileden 3 kadınla birlikte çok sayıda kişi yaralandı.

Öte yandan saldırılara karşılık Hizbullah'tan İsrail tarafındaki sivil yerleşimler ve askeri bölgeleri hedef alan füze, İHA ve topçu atışlarıyla karşılıklar veriliyor.

İsrail'in Gazze'ye ve Lübnan'a saldırıları

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 965 Filistinli öldü, 97 bin 590 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 119 kişi öldü.




#Lübnan
#Hizbullah
#İsrail

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