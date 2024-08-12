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Dünya

Katil İsrail'e katyuşa füzesi şoku

Hizbullah Hareketi, soykırımcı İsrail ordusuna ait sınır bölgesinde yer alan askeri üsse 30 katyuşa füzesiyle saldırı düzenlediğini bildirdi.

07:08 - 12/08/2024 Pazartesi
AA
Hizbullah İsrail'in Celile'deki üssüne katyuşa füzesiyle saldırdı
Hizbullah İsrail'in Celile'deki üssüne katyuşa füzesiyle saldırdı

Hizbullah'ın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, soykırımcı İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği saldırılara misilleme gerçekleştirildiği ifade edildi.


Tam isabetle vuruldu


Açıklamada, katil İsrail ordusuna ait kuzeydeki Gatun kışlasında yer alan 146. Tugayın "onlarca katyuşa füzesiyle tam isabet vurulduğu" kaydedildi.


Öte yandan İsrail ordusu ise saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyindeki Kabri bölgesine yönelik 30 katyuşa füzesinin fırlatıldığını, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını aktardı.




#hizbullah
#israil
#Lübnan
#saldırı
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