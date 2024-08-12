Katil İsrail'e katyuşa füzesi şoku

Öte yandan İsrail ordusu ise saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyindeki Kabri bölgesine yönelik 30 katyuşa füzesinin fırlatıldığını, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını aktardı.