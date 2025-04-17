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Katil İsrail'in ateşkesi bozmasının ardından Gazze'de 500 bin Filistinli yerinden edildi

Katil İsrail'in ateşkesi bozmasının ardından Gazze'de 500 bin Filistinli yerinden edildi

07:4517/04/2025, Perşembe
AA
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İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlayan Gazze'ye yönelik soykırım sonrasında ateşkesin sağlandığı 19 Ocak 2025'teki ateşkese kadar yüzbinlerce Filistinlinin defalarca yerinden edildi.
İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlayan Gazze'ye yönelik soykırım sonrasında ateşkesin sağlandığı 19 Ocak 2025'teki ateşkese kadar yüzbinlerce Filistinlinin defalarca yerinden edildi.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in ateşkesi bozarak saldırılarına yeniden başlaması sonrasında Gazze Şeridi'nde 500 bin Filistinlinin yerinden edildiğini açıkladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın OCHA'dan aktardığı bilgilere göre, İsrail'in ateşkesi bozarak saldırılara başladığı 18 Mart tarihinden itibaren Gazze'de yaklaşık 500 bin Filistinli evlerini terk etmek zorunda kaldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlayan Gazze'ye yönelik soykırım sonrasında ateşkesin sağlandığı 19 Ocak 2025'teki ateşkese kadar yüzbinlerce Filistinlinin defalarca yerinden edildiği hatırlatıldı.

Gazze'de İsrail'in 18 Mart sabahından itibaren yeniden başlattığı şiddetli saldırılar sonrasında, İsrail'in bölgede "ölümlere, yerinden etmeye ve altyapıyı hedef almaya devam ettiği" kaydedildi.

⁠⁠Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1652 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 391 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 25'e yaralıların sayısı 116 bin 432'ye yükseldi.



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