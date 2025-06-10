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Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında son 24 saatte 54 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında son 24 saatte 54 kişi hayatını kaybetti

15:2310/06/2025, Salı
AA
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Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 54 ölü ve 305 yaralının getirildiği kaydedildi.
Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 54 ölü ve 305 yaralının getirildiği kaydedildi.

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 54 artarak 54 bin 981'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 54 ölü ve 305 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 701 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 14 bin 879 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 54 bin 981'e, yaralıların sayısının da 126 bin 920'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

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