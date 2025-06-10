Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında son 24 saatte 54 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 701 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 14 bin 879 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 701 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 14 bin 879 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 54 bin 981'e, yaralıların sayısının da 126 bin 920'ye yükseldiği bildirildi.