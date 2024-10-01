logo
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Katil İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda 19 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda 19 Filistinli hayatını kaybetti

07:391/10/2024, Salı
AA
Sonraki haber
İşgalci İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.
İşgalci İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 19 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarından aktardığı habere göre, Nusayrat Mülteci Kampı'nda Ebu Ataya ve Ebu Şumeys ailelerinin evlerine düzenlenen saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 13 Filistinli öldü.

İsrail ordusu ayrıca, Gazze kentinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı "Eş-Şucaiyye" okuluna saldırı düzenledi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi.


Gazze kasabı Netanyahu BM'de konuşma yapmaya giderken Beyrut'un vurulma emrini verdi

Gazze kasabı Netanyahu, Lübnan'ın 85 ton bomba ile bombalanmasının talimatını BM Genel Kurulu'nda konuşma yapmaya çıkmadan dakikalar önce kaldığı otelden verdi. Kuruluş amacı 'sözde' uluslararası barış ve güvenliği sağlamak, devletler arasında dostane ilişkileri desteklemek olan BM ise soykırımcı İsrail'i durduracak herhangi bir adım atmadı. Soykırımcı Netanyahu, Gazze'deki işgaliyle ve kurtaramadığı rehineler sebebiyle ülkesinde çıkan isyanı diğer ülkelere saldırarak bastırmaya çalışıyor. Bölgesel krizi ve 3. Dünya savaşı riskini tırmandıran İsrail, hamisi ABD'nin desteğiyle Orta Doğu üzerindeki hakimiyetini arttırmak için her türlü savaş ve insan hakları hukukunu çiğnemeye devam ediyor.


#İsrail
#Gazze Şeridi
#Filistin
#Nusayrat Mülteci Kampı

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tüpraş temettü ne zaman yatacak 2024? Tüpraş temettü ödemesi neden yatmadı, bugün yatar mı?