Katil İsrail'in Gazze'de Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Avde Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun kamptaki bir evi bombaladığı belirtildi. Saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı bildirildi.
Görgü tanıklarının aktardığına göre, ölenler arasında kadın ve çocuklar da bulunuyor.
İsrail savaş uçaklarınca vurulan evin tamamen yıkıldığı, sivil savunma ekiplerinin enkaz altında arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor.
Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.