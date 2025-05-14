Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 52 bin 928'e çıktı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 20 ölü ve 125 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 2 bin 799 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 7 bin 805 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 52 bin 928'e, yaralıların sayısının da 119 bin 846'ya yükseldiği bildirildi.