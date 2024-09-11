Katil itiraf etti: Dava açılıyor

İşgal devleti İsrail'in saldırıları sonucu Batı Şeria'da şehit edilen Türk asıllı ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümünün yankıları sürüyor. Eygi'nin keskin nişancı kurşunuyla başından vurularak öldürülmesinin ardından katillerin yargılanması için Yeryüzü Avukatları Derneği (WOLAS) harekete geçti. Olayın birincil görgü tanıklarıyla irtibat halinde olan Dernek, Eygi’nin öldürülmesinden sorumlu İsrail askerlerinin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 12'nci madde hükümlerince suç duyurusunda bulunacak.





TCK METNİ AÇIK

Aylardır Gazze'de soykırım işleyen İsrail'in son kurbanının Eygi olduğunu belirten WOLAS Başkanı Avukat Enes Kafadar, "Normal şartlar altında bir suçun kovuşturması ve soruşturmasının işlendiği ülkede yapılır, temel kural budur. Fakat Türk Ceza Kanunu'nun 12'nci maddesinde bir yabancının bir Türk'e karşı suç işlemesi halinde bunun Türkiye'de olması gibi bir şart yok. Yani kanunda bu tüzel ya da özel kişinin zararına bir yabancı tarafından fiil işlenmişse failin Türkiye'de bulunması halinde bu suçtan dolayı, zarar görenin şikayeti üzerine cezalandırılabileceği ifade ediliyor. Bu daha önce Türkiye'de çok fazla yapılan bir yargılama çeşidi değil" dedi.





CEZASIZLIK İSRAİL'İ CESARETLENDİRİYOR

İsrail'in işlediği suçların cezasız ve karşılıksız kaldığını hatırlatan Kafadar, "Bu durum bir sonraki katliamlar için İsrail'i cesaretlendiriyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Uluslararası Adalet Divanı (UAD) gibi mahkemelerin varlığına rağmen İsrail'i durduran hiçbir mekanizma olmadı. Bu elimiz kolumuz bağlı bir şekilde oturacağımız anlamına gelmiyor. Bu nedenle Ayşenur için ilk olarak yerel mahkemeye başvuracağız, sonrasında bu cinayeti uluslararası mahkemelere taşıyacağız" ifadelerini kullandı.





KANUNDAKİ KRİTİK NOKTA

Kafadar, şunları söyledi: "Yaptığımız suç duyurusu belki hiçbir işe yaramayacak. Belki bu fail ileride bir gün Türkiye'ye geldiğinde birden bir ceza dosyasıyla, soruşturmasıyla, kovuşturmasıyla karşılaşabilecek. Aslında bizim amacımız da biraz bu. Kanunda çok ufak bir nokta var ve biz de onu bu anlamda denemeye çalışıyoruz." Kafadar, şehit Ayşenur'un yakınlarıyla irtibat halinde olduklarını belirterek, onların da vekaletini alarak yargı sürecini yürütmek istediklerini ifade etti.





BM'den bağımsız soruşturma çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, ABD ve Türk vatandaşı sivil toplum gönüllüsü Ayşenur Ezgi Eygi'nin işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülmesine ilişkin bağımsız soruşturma çağrısında bulundu. Shamdasani, "Onun (Eygi) öldürülmesi ve Batı Şeria'daki tüm hukuka aykırı öldürme eylemleri hakkında bağımsız bir soruşturma yapılması gerekiyor. İhlaller konusunda bağımsız bir uluslararası soruşturma yapılması konusunda ısrarcı olacağız" dedi.





İsrail ordusu itiraf etti

İsrail ordusu, işgal altındaki Ayşenur Ezgi Eygi'nin “İsrail askerleri tarafından öldürülmüş olabileceğini” itiraf etti. İsrail ordusu, Eygi'nin Beyta beldesinde katıldığı işgal karşıtı gösteride İsrail askerleri tarafından başından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesine ilişkin ön soruşturmayı tamamladığını açıkladı. Açıklamada, Eygi'nin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu "kasıt olmadan öldürülmüş olabileceği", Eygi’yi vuran İsrail askerinin, "bu sırada başka bir göstericiyi hedef almak istediği" iddia edildi.

Soruşturmanın sonuçlarının Askeri Savcılığa sunulacağı aktarıldı. Ayrıca Eygi'nin cesedi üzerinde otopsi talebinde bulunuldu.



