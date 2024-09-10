Katil sevinç çığlıkları attı

İsrail’in Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’yi öldürdüğü saldırının yankıları sürüyor. İsrail askerleri, Batı Şeria'da işgali protesto eden göstericilere ateş açmış, 26 yaşındaki Türk-ABD vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi başından vurularak şehit olmuştu. Filistinliler dün Ayşenur’un vurulduğu noktaya kanlı taşları dizdi, üzerine zeytin dalları, ortasına da fotoğrafını koydu. Zeytin ağacının altında Filistinlilerin yaptığı küçük anıta Türk bayrağı bırakıldı.

O EVDEKİ FİLİSTİNLİ ANLATTI

İsrail keskin nişancısının konuşlandığı hakim tepedeki evin çatısı ile Ayşenur’un vurulduğu nokta arasındaki mesafe 240 metre. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, askerlerin “tehdit altında hissettiği ve bu nedenle taş atan birini hedef aldığı” iddia edilmişti. Buna karşın görgü tanıkları “ateş edildiğinde sükunetin hakim olduğunu” vurguladı. Saldırıya şahit olan görgü tanıklarının anlattıkları, işgal ordusunun vahşiliğini gözler önüne serdi. İsrail askerlerinin çatısında pozisyon aldığı evde yaşayan Filistinli Munir Hıdeyr, “İsrail askeri, vurduğu kişinin Filistinli olduğunu düşünüyordu. Ayşenur'u vurduktan sonra sevindi, çığlık atıp sevinç gösterisinde bulundu” dedi.

KASITLI ÖLÜM ATIŞI

Uzun yıllardır İsraillilerin bölgedeki toprak gasbına karşı gösterilere katılan İsrailli Siyonizm karşıtı aktivist Jonathan Pollak ise ateş edildiğinde etrafın çok sakin olduğunu söyledi. Pollak şöyle konuştu: “Bunu yapan asker kasıtlı bir ölüm atışı yaptı. Bu ölüm atışı, münferit bir olay değil. Ayşenur ile aynı gün buradan birkaç kilometre ötede 13 yaşında Filistinli bir kız çocuğunu öldüren mermi aynı. Bu oluyor, çünkü dünya hesap sormuyor. Daha fenası, dünya utanç içinde İsrail'i destekliyor.

Belki zamanı gelmiştir, bu cinayet belki bir parça adalet getirir.”

ABD, katilin soruşturmasını bekleyecek

Beyaz Saray, Ayşenur Ezgi Eygi ile ilgili İsrail'in hızlı soruşturma yürüttüğünü ve bir yargıya varabilmek için soruşturmanın sonucunu beklediklerini bildirdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, "Şu anda bu soruşturmayı hızlıca yapıyorlar. Sanıyorum gelecek günlerde bulgularını ve sonuçları bize sunacaklar. Biz de o zamana kadar sonuca varıp yargıda bulunmayı bekletiyoruz" dedi.

Hesap soran yok

Almanya, Eygi'nin öldürüldüğü olayın aydınlatılması çağrısında bulundu. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Christian Wagner, “Bu, aydınlatılması gereken korkunç bir olaydır. Bundan İsrail ordusu ve hükümeti sorumludur” dedi. Filistin'in İngiltere'deki Misyonunun Başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot da İsrail'in sadece Filistinlileri değil, farklı milletlerden vatandaşları da cezasızlık anlayışıyla öldürdüğüne dikkat çekti. İsrail'in bu zamana kadar öldürdüğü hiçbir aktivistten ötürü hesap vermediğini vurgulayan Zomlot şunları kaydetti: “ABD ve uluslararası toplumu adalet için harekete geçmeye ve suçlulardan hesap sormaya çağırıyoruz.”

Ayşenur’un naaşı tekbirlerle alındı

Ayşenur Ezgi Eygi için Filistin'in Nablus kentinde resmi cenaze töreni düzenlendi. Eygi'nin naaşı, uluslararası aktivistler, Filistinliler, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi İsmail Çobanoğlu, Nablus Valisi Gassan Daglas ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla Nablus kentindeki Rafidiye Hastanesi'nden alındı. Eygi'nin naaşı hastaneden tekbirler ve sloganlar eşliğinde omuzlarda çıkartıldı. Filistinliler, “Onun kanı özgürlüğün taşlarını döşesin, huzur içinde yat arkadaşımız" yazılı pankart ve Filistin bayrakları ile Eygi'nin fotoğrafını taşıdı. Eygi için işgal Nablus'ta cenaze töreni düzenlendi. Ayşenur'un naaşı, kılınan cenaze namazından sonra Filistin askerleri tarafından nakil ambulansına yerleştirildi.

Cenaze direkt Türkiye’ye gelecek

Eygi'nin naaşının Türkiye'ye getirilmesi için çalışmalar sürüyor. Kara yoluyla Filistin'den Ürdün'e geçişin önceki gün İsrail tarafından kapatıldığını belirten Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, “Ayşenur’un ailesinin talebi üzerine, cenazenin naklinin gecikmemesi amacıyla naaşın uçakla doğrudan Türkiye'ye getirilmesi seçeneği üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu, işlemlerin en kısa sürede tamamlanması için süreci takip ediyor. Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosluğu da Eygi'nin ailesinin Türkiye'ye gelmesi için gerekli koordinasyonu sağladı. Eygi'nin Aydın Didim’de toprağa verilmesi bekleniyor.







