Katiller İHH’yı vurdu: Beş şehit

Soykırımcı İsrail Gazze’de insani yardım dağıtan Türk yardım kuruluşu İHH’yı hedef almaya başladı. Birer gün arayla düzenlenen iki saldırıda 5 İHH çalışanı şehit oldu.
Gazze’de yaklaşık 20 aydır katliam yapan İsrail, bölgede insani yardım dağıtan Türk yardım kuruluşu İHH’yı hedef aldı. Dün ve önceki gün düzenlenen iki farklı saldırıda 5 kişi şehit oldu. Terör devleti, işgali altında tuttuğu Gazze’de her gün canları pahasına insani yardım ulaştırmaya çalışan yardım görevlilerini vurdu. İlk saldırı salı günü düzenlendi. İHH'nın Gazze'deki aşevinde yemek dağıtan çalışanlara düzenlenen saldırıda Cemal el-Mubayyid şehit oldu, 2 kişi ise ağır yaralandı. Dünkü saldırı ise İHH’nın yardım görevlilerinin bulunduğu araç en-Nafak Caddesi'nde yardım çalışmasına giderken dronla vuruldu.
CANLARI PAHASINA
Alçak saldırıda araçta bulunan Muhammed el-Mubayyid, Mu'taz Receb, Ahmed Bustan ve İshak et-Tayf şehit oldu. İHH'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: