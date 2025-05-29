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Katiller İHH’yı vurdu: Beş şehit

Katiller İHH’yı vurdu: Beş şehit

04:0029/05/2025, Perşembe
G: 29/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Muhammed el-Mubayyid, Ahmet Bustan, İshak el-Tayf, Mu'taz Receb.
Muhammed el-Mubayyid, Ahmet Bustan, İshak el-Tayf, Mu'taz Receb.

Soykırımcı İsrail Gazze’de insani yardım dağıtan Türk yardım kuruluşu İHH’yı hedef almaya başladı. Birer gün arayla düzenlenen iki saldırıda 5 İHH çalışanı şehit oldu.

Gazze’de yaklaşık 20 aydır katliam yapan İsrail, bölgede insani yardım dağıtan Türk yardım kuruluşu İHH’yı hedef aldı. Dün ve önceki gün düzenlenen iki farklı saldırıda 5 kişi şehit oldu. Terör devleti, işgali altında tuttuğu Gazze’de her gün canları pahasına insani yardım ulaştırmaya çalışan yardım görevlilerini vurdu. İlk saldırı salı günü düzenlendi. İHH'nın Gazze'deki aşevinde yemek dağıtan çalışanlara düzenlenen saldırıda Cemal el-Mubayyid şehit oldu, 2 kişi ise ağır yaralandı. Dünkü saldırı ise İHH’nın yardım görevlilerinin bulunduğu araç en-Nafak Caddesi'nde yardım çalışmasına giderken dronla vuruldu.

Terör devleti, üzerinde Türk bayrağı ve İHH İnsani Yardım Vakfı'nın logosunun yer aldığı arabayı bir süre takibe alıp dronla vurdu. Saldırıda 4 Filistinli çalışan şehit oldu.

CANLARI PAHASINA

Alçak saldırıda araçta bulunan Muhammed el-Mubayyid, Mu'taz Receb, Ahmed Bustan ve İshak et-Tayf şehit oldu. İHH'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dünya Gıda Programı (WFP) ile birlikte Gazze'de yürüttüğümüz projemizde çalışan 5 arkadaşımız, işgalci İsrail'in son iki günde gerçekleştirdiği saldırılar sonucu şehit oldu, 2 arkadaşımız da ağır yaralandı. Mazlum Gazze halkına canı pahasına her gün yardım ulaştırmaya çalışan insani yardım görevlilerini hedef alan bu menfur saldırıyı kınıyoruz"
ifadelerine yer verildi.


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