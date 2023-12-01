|
Dünya

Katliam fetvası veren Haham öldü

04:00 - 1/12/2023 Cuma
Güncelleme: 03:18 - 1/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Elimelech Wasserman

Elimelech Wasserman

Batı Kudüs’te düzenlenen silahlı saldırıda 3 İsrailli öldü, 3 kişi de ağır yaralandı. Saldırıda ölenlerden birinin İsrail’in Gazze’de Şifa Hastanesi’ne yönelik katliamlarına fetva veren Haham Elimelech Wasserman olduğu bildirildi. 73 yaşındaki Wasserman Aşdod Haham Mahkemesi yargıçlarındandı. Hamas, eylemin faillerinin Hamas’a mensup iki kardeş olduğunu açıkladı. Hamas’tan yapılan açıklamada saldırıyı gerçekleştirenlerin işgal altındaki Doğu Kudüs’teki Suvar Bahir beldesinden kardeşler Murad Nemr (30) ile İbrahim Nemr (38) olduğu belirtildi. Terör devleti, saldırı sonrası Nemr ailesinden 6 kişiyi gözaltına alırken, Başbakan Netanyahu da Nemr ailesinin evlerinin yıkılması talimatını verdi.

#Haham
#Siyonizm
#İsrail
21 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2024 ALES sınavları ne zaman? ALES-1 başvurusu ne zaman başlayacak? Sorgulama ekranı...