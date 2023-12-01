Katliam fetvası veren Haham öldü

Batı Kudüs’te düzenlenen silahlı saldırıda 3 İsrailli öldü, 3 kişi de ağır yaralandı. Saldırıda ölenlerden birinin İsrail’in Gazze’de Şifa Hastanesi’ne yönelik katliamlarına fetva veren Haham Elimelech Wasserman olduğu bildirildi. 73 yaşındaki Wasserman Aşdod Haham Mahkemesi yargıçlarındandı. Hamas, eylemin faillerinin Hamas’a mensup iki kardeş olduğunu açıkladı. Hamas’tan yapılan açıklamada saldırıyı gerçekleştirenlerin işgal altındaki Doğu Kudüs’teki Suvar Bahir beldesinden kardeşler Murad Nemr (30) ile İbrahim Nemr (38) olduğu belirtildi. Terör devleti, saldırı sonrası Nemr ailesinden 6 kişiyi gözaltına alırken, Başbakan Netanyahu da Nemr ailesinin evlerinin yıkılması talimatını verdi.