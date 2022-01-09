Kazakistan’da 4 bin kişi gözaltında

Olayların başladığı günden bu yana 4 bin 266 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Kazakistan’da akaryakıta yapılan zammın ardından başlayan halk isyanı büyük oranda kontrol altına alındı. Kazakistan İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, gözaltı dalgasının başladığı ülkede olayların başladığı 2 Ocak’tan bu yana 4 bin 266 kişi gözaltına alındı. Açıklamada, göz altına alınanlar arasında komşu ülkelerin vatandaşlarının da olduğu belirtildi.

Bakanlık operasyonlar sırasında çok sayıda silah, mühimmat, bisiklet, televizyon ve cep telefonları gibi çalıntı ürünlere de el konulduğunu belirtti. Kazakistan’ın eski Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev’e yakınlığı ile bilinen eski Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Karim Masimov da göz altına alınanlar arasında bulunuyor.

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Eski İstihbarat Şefi ve Başbakan Karim Masimov da gözaltına alınanlar arasında.

MASİMOV’A VATANA İHANET SUÇLAMASI

Protestolar sırasında görevden alınan İstihbarat şefi ve Başbakan Masimov, vatana ihanet suçlamasıyla gözaltına alındı Masimov, eski Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’e yakın bir isim olarak tanınıyor. Masimov, Nazarbayev döneminde iki dönem başbakanlık da yapmıştı. Masimov’la beraber bazı yetkililerin de ihanet iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi. Masimov’un soruşturmada gözaltına alınan diğer şahıslarla birlikte geçici tutuklama merkezine yerleştirildiği kaydedildi.

Suların durulmaya başladığı Kazakistan’da gözaltı dalgası başladı.

NAZARBAYEV ÜLKEYİ TERK ETMEDİ

Nazarbayev’in sözcüsü Aydos Ukibay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Nazarbayev’in başkent Nur Sultan’da bulunduğunu, bir dizi istişare toplantıları gerçekleştirdiğini, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile doğrudan temas halinde olduğunu bildirdi.

Nazarbayev’in dost ülkelerin liderleriyle telefon görüşmeleri yaptığını belirten Ukibay, kurucu Cumhurbaşkanı’nın mevcut zorlukların üstesinden gelmek ve ülkenin bütünlüğünü sağlamak için halka Cumhurbaşkanı Tokayev’in etrafında birleşme çağrısında bulunduğunu kaydetti. Kazakistan’daki protestolar nedeniyle Nazarbayev’in ülkesini terk ettiği iddia edilmişti.

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TOKAYEV PUTİN’LE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kazak mevkidaşı Tokayev, şiddet olaylarının sürdüğü Kazakistan’daki gelişmeleri ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin yetkilileri, Kazak liderin Putin’i Kazakistan’daki son gelişmeler hakkında bilgilendirdiğini ve ülkedeki durumun istikrar kazanmakta olduğunu söylediğini belirtti. Tokayev’in ayrıca, kendi çağrısı üstüne ülkeye barış güçlerini gönderen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyelerine ve Putin’e destekleri teşekkür ettiği kaydedildi.

10 Ocak’ta ulusal yas ilan edildi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 10 Ocak’ta ulusal yas ilan edilmesi yönünde karar aldı. Cumhurbaşkanlığı sitesinde yer alan kararda, “Kazakistan’da işlenen terör eylemleri sonucunda insanların ölümüyle ilgili olarak, 10 Ocak 2022’de ülke çapında yas ilan ediliyor” denildi. Resmi rakamlara göre protestolarda 18 güvenlik görevlisi ve 26 sivil hayatını kaybetti.

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