Dünya Kellesine 4 milyon dolar ödül
ORTADOĞU

Kellesine 4 milyon dolar ödül

Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri’nin bölgeyi terörize etmek amacıyla kullandığı aparatı, Ortadoğu’nun kiralık katili Muhammed Dahlan için kırmızı bülten çıkarma hazırlığında. FETÖ’nün finansörlerinden Dahlan, terörden arananlar listesine alınacak ve başına dört milyon dolar ödül koyulacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muhammed Dahlan
Muhammed Dahlan

Birleşik Arap Emirlikleri'nin bölgeyi terörize etmek amacıyla kullandığı aparatı, katil Muhammed Dahlan için Türkiye'nin kırmızı bülten çıkarma hazırlığı yaptığı belirtildi. 15 Temmuz FETÖcü darbe girişiminde rol alan ve terör örgütü FETÖ'ye finansman sağladığı iddia edilen Filistinli Muhammed Dahlan için Türkiye kırmızı bülten çıkarmaya hazırlanıyor. Ortadoğu'da yaşanan birçok olayda ismi geçen Filistinli Muhammed Dahlan için kırmızı bültenle arama çıkarmaya hazırlanıyor. Terörden arananlar listesine alınacak Dahlan'ın başına 4 milyon dolar ödül konulacak.

Son olarak Muhammed Dahlan'ın Mısır'da kurduğu TV kanalı, terör örgütü FETÖ elebaşıyla röportaj yapmıştı. Katil Dahlan'ın ABD ve İsrail ile de yakın ilişkisi bulunduğu iddialar arasında. ABD merkezli "Vanity Fair" dergisi, Hamas'ın 2006'daki seçim zaferi sonrasında Washington yönetiminin Hamas'ı iktidardan uzaklaştırmak için hazırladığı komplonun merkezinde Dahlan'ın olduğunu ifade etti. Muhammed Dahlan, 2011'de hakkındaki soruşturmalar sonucunda Batı Şeria'dan kaçarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye yerleşti. Dahlan'ın BAE adına, Amerikalı paralı askerlerden oluşan bir suikast timini de kurduğu daha önce ortaya çıkmıştı. Kurulan timin Yemen'de birçok siyasiye suikast düzenlediği belirtilmişti.

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