Dünya Kenya gazetesinden ABDye Muz cumhuriyeti kim şimdi?
AFRİKA

Kenya gazetesinden ABD'ye: Muz cumhuriyeti kim şimdi?

ABD'de yaşanan kaos dünyanın gündemine oturdu. Kenya Daily Nation gazetesi ABD'de yaşanan tarihi olayları “Muz cumhuriyeti kim şimdi?” başlıklı bir haberle verdi. Gazetede çıkan haberde ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ofisini basan Richard Bigo Barnett'in fotoğrafına yer verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kenya Daily Nation gazetesi ABD'deki olayları manşetine taşıdı.
Kenya Daily Nation gazetesi ABD'deki olayları manşetine taşıdı.

ABD'deki Kongre baskınının etkileri devam ediyor.

Washington DC’de ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçilerinin Kongre binası baskınında 4 kişi hayatını kaybederken, 52 kişi gözaltına alındı.

MANŞETTEN DUYURDULAR

Başkentte yaşanan kaos dünyanın gündemine oturdu. Asya, Afrika ve Avrupa gazeteleri ABD'de yaşanan olayları manşetten duyurdu.

MUZ CUMHURİYETİ KİM?

Kenya Daily Nation gazetesi ise “Muz Cumhuriyeti kim şimdi?” başlıklı bir habere yer verdi.

Haberde Kenya'da birkaç yıl sonra çekilecek bir filmde ABD'de yaşananlardan esinlenebilecekleri ifade edildi.

"Türkiye'de değilsiniz burası bir demokrasi" demişti: Protestocular ofisini basıp masasına not bıraktı
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"Türkiye'de değilsiniz burası bir demokrasi" demişti: Protestocular ofisini basıp masasına not bıraktı

BASKIN FOTOĞRAFIYLA VERDİLER

Gazetede çıkan haberde ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ofisini basan Richard Bigo Barnett'e yer verildi.

ABD'nin eski Başkanı George W. Bush da Trump destekçilerinin Kongre'yi basmasını "Bu olaylar muz cumhuriyeti ülkelerde olur" diyerek yorumlamıştı.

ABD eski Başkanı Bush: Muz cumhuriyeti değiliz
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ABD eski Başkanı Bush: Muz cumhuriyeti değiliz

ABC muhabirinden ABD'deki olaylara Ortadoğu yorumu: Şu an Kabil'de değilim, Bağdat'ta değilim Amerika'dayım!
OYNAT 00:31
ABC muhabirinden ABD'deki olaylara Ortadoğu yorumu: Şu an Kabil'de değilim, Bağdat'ta değilim Amerika'dayım!
ABD'deki olaylar Amerikan basınının dengesini bozdu. Tarihinin en ilginç günlerinden birini yaşayan ABD'de medya şaşkınlığını gizleyemiyor. ABC kanalı muhabiri anons geçerken, kendisini ABD'nin kana buladığı Ortadoğu ülkelerinden birindeymiş gibi hissettiğini söyledi. Muhabir yaşadığı şaşkınlığı şu cümleyle anlattı: 'Bağdat'ta değilim, Kabil'de değilim, yurt dışında tehlikeli bir durumda değilim Amerika'dayım. Bunu bilmek korkunç.'


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