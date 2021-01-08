Kenya gazetesinden ABD'ye: Muz cumhuriyeti kim şimdi?

ABD'deki Kongre baskınının etkileri devam ediyor.

Washington DC’de ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçilerinin Kongre binası baskınında 4 kişi hayatını kaybederken, 52 kişi gözaltına alındı.

MANŞETTEN DUYURDULAR

Başkentte yaşanan kaos dünyanın gündemine oturdu. Asya, Afrika ve Avrupa gazeteleri ABD'de yaşanan olayları manşetten duyurdu.

MUZ CUMHURİYETİ KİM?

Kenya Daily Nation gazetesi ise “Muz Cumhuriyeti kim şimdi?” başlıklı bir habere yer verdi.

Haberde Kenya'da birkaç yıl sonra çekilecek bir filmde ABD'de yaşananlardan esinlenebilecekleri ifade edildi.

DÜNYA "Türkiye'de değilsiniz burası bir demokrasi" demişti: Protestocular ofisini basıp masasına not bıraktı

BASKIN FOTOĞRAFIYLA VERDİLER

Gazetede çıkan haberde ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ofisini basan Richard Bigo Barnett'e yer verildi.

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ABD'nin eski Başkanı George W. Bush da Trump destekçilerinin Kongre'yi basmasını "Bu olaylar muz cumhuriyeti ülkelerde olur" diyerek yorumlamıştı.

DÜNYA ABD eski Başkanı Bush: Muz cumhuriyeti değiliz

OYNAT 00:31 ABC muhabirinden ABD'deki olaylara Ortadoğu yorumu: Şu an Kabil'de değilim, Bağdat'ta değilim Amerika'dayım! ABD'deki olaylar Amerikan basınının dengesini bozdu. Tarihinin en ilginç günlerinden birini yaşayan ABD'de medya şaşkınlığını gizleyemiyor. ABC kanalı muhabiri anons geçerken, kendisini ABD'nin kana buladığı Ortadoğu ülkelerinden birindeymiş gibi hissettiğini söyledi. Muhabir yaşadığı şaşkınlığı şu cümleyle anlattı: 'Bağdat'ta değilim, Kabil'de değilim, yurt dışında tehlikeli bir durumda değilim Amerika'dayım. Bunu bilmek korkunç.' BiP'te paylaş

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