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Kenya'da karınca kaçakçısı 4 kişiye 7 bin 700 dolarlık para cezası

Kenya'da karınca kaçakçısı 4 kişiye 7 bin 700 dolarlık para cezası

14:127/05/2025, Çarşamba
IHA
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Kenya'da binlerce karıncayı kaçırmaya çalışan 4 kişi yakalandı.
Kenya'da binlerce karıncayı kaçırmaya çalışan 4 kişi yakalandı.

Kenya'da mahkeme, 9 bin 300 dolar değerindeki 5 bin 440 adet Afrika hasatçı karınca kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 4 kişiye 7 bin 700 dolarlık para cezası verdi.

Kenya'da binlerce karıncayı kaçırmaya çalışan 4 kişi yakalandı. Yetkililer, 2'si Belçika, 1'i Vietnam diğeri de Kenya vatandaşı 4 kişinin 5 bin 440 adet Afrika hasatçı karınca kaçakçılığı suçlamasıyla 5 Nisan'da gözaltına alındığını duyurdu.

Kenya'daki mahkeme, 4 kişiye 7 bin 700 dolarlık para cezası verdi. Adı açıklanmayan 4 kişi suçunu kabul ederken, para cezasını ödememeleri durumunda 12 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Kenyalı yetkililer, karıncaların 9 bin 300 dolar değerinde olduğunu açıkladı.


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