Kenya'da sel felaketi: Ölenlerin sayısı 66'ya yükseldi

Kenya’da şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 66’ya yükseldi. En fazla can kaybının Nairobi’de kaydedildiği belirtilirken, arama kurtarma çalışmaları sürdükçe bilanço netleşiyor.
Kenya'daki seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 66'ye yükseldiği bildirildi.
Yerel basındaki haberlere göre İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağışların sel felaketine yol açtığı belirtildi.
Bundan dolayı 66 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, en fazla can kaybının başkent Nairobi’de kaydedildiği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, can kaybındaki artışın arama kurtarma ekiplerinin etkilenen bölgelerde çalışmalarını sürdürmesi ve yıkımın boyutunun daha net ortaya çıkmasıyla bağlantılı olduğu ifade edildi.
6 Mart’ta başlayan sel felaketinin, ülke genelinde 17 vilayette binlerce ailenin yerinden edilmesine yol açtığına vurgu yapılan açıklamada, sel felaketinin birçok bölgede temel hizmetleri aksattığı aktarıldı.