Sürücüler dikkat: Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

Görüş mesafesi düştü.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkisini gösterdi. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun Kaynaşlı, Heyelan, Karanlıkdere, Bıçkıyanı geçişinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Güzergahta görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Bolu Dağı'nın eteklerini kaplayan sis tabakası, bölgenin yüksek kesiminde yer alan Bakacak mevkisinden görüntülendi.
