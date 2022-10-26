Dünya Kerkük Havalimanına ilk ticari uçuşu THY gerçekleştirecek
ORTADOĞU

Kerkük Havalimanı’na ilk ticari uçuşu THY gerçekleştirecek

Daha önce askeri üs olarak kullanılan ve 20 Ekim itibariyle iç ve dış hat seferlerin başladığı Kerkük Havalimanı'na ilk ticari uçuşu Türk Hava Yolları (THY) gerçekleştirecek.

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Haber Merkezi DHA
Kerkük Havalimanı’na ilk ticari uçuşu THY gerçekleştirecek
THY

16 Ekim'de düzenlenen törenle havalimanı statüsüne kavuşan Irak'ta bulunan Kerkük Havalimanı'nda ilk sivil uçuş heyecanı yaşanıyor. Yarın sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapacak olan uçak öğle saatlerinde Kerkük Havalimanı'nda olması bekleniyor.

KARŞILIKLI SEFERLERİN BAŞLAMASI PLANLANIYOR

Daha önce askeri üs olarak kullanılan ve 16 Ekim'de düzenlenen törenle resmi olarak açılışı yapılan Kerkük Havalimanı'nda 20 Ekim tarihinden itibaren iç ve dış hat uçuşları başlamıştı. THY önümüzdeki günlerde İstanbul-Kerkük karşılıklı seferlere başlaması planlanırken, Irak Havayolları'nın da Kerkük-İstanbul seferlerine başlayacağı öğrenildi.

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