Dünya Keşke 14 gün kuralına uysaydı
KORONAVİRÜS

Keşke 14 gün kuralına uysaydı

Fransa’da koronavirüse yakalandıktan sonra geldiği Türkiye’de vefat eden 62 yaşındaki E.Y.’nin yolculuğu “Yurt dışından geldiysen 14 gün karantinada kal” kuralının ne kadar hayati olduğunu ortaya koydu. E.Y.’nin tedavisi yurt dışından geldiğini gizlediği için geç başladı; iki yakını virüs tedavisi görüyor ve temas kurduğu 70 kişi karantinada.

Fatih Özer Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Fransa’da koronavirüse yakalanıp Türkiye’de hayatını kaybeden Trabzonlu E.Y.’nin yolculuğu, Sağlık Bakanlığı’nın “Yurt dışından geldiysen 14 gün karantinada kal” ve “Zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkma” uyarısının ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Kendisini karantiya almayan, hastalandığında Fransa’dan geldiğini sağlık ekibinden gizleyen 62 yaşındaki E.Y., ihmalinin bedelini canı ile öderken, temas kurduğu 2 yakınına da virüs bulaştırdı. E.Y. ile yakın temasta bulunan 70’i aşkın kişi de karantinada virüs korkusu yaşıyor.

TAZİYE VE MEVLİDE KATILDI

Ailesiyle birlikte Fransa’da ikamet eden 62 yaşında gurbetçi E.Y. bir yakınının cenaze töreni için 9 Mart’ta aktarmalı uçakla İstanbul’a indi, oradan da Trabzon’a geçti. Virüsün merkezi Avrupa’dan geldiği halde kendini karantinaya almayan E.Y. maske ve eldiven gibi basit güvenlik önlemlerini bile gözardı ederek Of’taki taziye evine gitti. E.Y. burada önce cenaze törenine, ardından da mevlid ve taziyeye katılarak çok sayıda insanla fiziki temasta bulundu.

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YURT DIŞINDAN GELDİĞİNİ SÖYLEMEDİ

E.Y., 2 gün geçtikten sonra 11 Mart’ta yüksek ateş şikayetiyle Of Devlet Hastanesi Dahiliye Polikliniği’ne başvurdu. E.Y. burada da bir ihmale imza atarak doktorlara yurt dışından geldiğini söylemedi. Buna rağmen doktorlar kendisine korona testi yaptı, ancak sonuç negatif çıktı. İlaç verilerek evine gönderilen E.Y.’nin ateşi düşmeyince 12 Mart’ta yeniden hastaneye götürüldü. Burada bir kez daha test yapıldı. Ancak Avrupa’da da benzerleri görüldüğü gibi sonuç yine negatif çıktı. Olumsuz durum görülmediğinden E.Y. yeniden evine gönderildi.

14 GÜN KURALINA UYMADI

16 Mart’ta yüksek ateşten dolayı Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen E.Y.’ye bir korona testi de burada yapıldı, sonuç pozitif çıktı. İlk değerlendirmelerde kuluçka döneminde olduğu için testlerin ‘negatif’ sonuç verebileceği öngörüldü. E.Y. karantinaya alınarak tedavisine başlandı. Ancak E.Y. 20 Mart günü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. E.Y. Cumapazarı Mahallesi’nde sadece yakınlarının katıldığı bir törenle sessiz sedasız toprağa verildi.

Doktorlar da karantinada

  • E.Y’de virüs tespit edilmesinin ardından, temasta bulunduğu akraba ve yakın çevresi mercek altına alındı. E.Y.’nin Araklı’daki iki akrabasının koronavirüs testleri pozitif çıktı. Hem bu 2 kişi hem de görev yaptıkları kamu kurumundaki tüm personel karantinaya alındı. E.Y. ile temasta bulunan tüm yakın çevresi ile yüksek ateş şikayetiyle gittiği dahiliye bölümündeki tüm sağlık personeli de olası virüs tehlikesine karşı 14 günlük karantina sürecine alındı. E.Y. yüzünden karantinaya alınanların sayı 70’i aştığı belirtiyor. Karantinada yaklaşık 1 haftasını tamamlayan ve sık sık teste tabi tutulan insanların endişeli bekleyişleri devam ediyor.

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