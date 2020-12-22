Keşmir’de İsrail taktiği

Milliyetçi Narendra Modi iktidarı ile Cammu Keşmir bölgesini yaptığı yasal değişiklikler ile açık cezaevine dönüştüren ve ilhak süreci başlatan Hindistan’ın, bölgedeki Hindu nüfusun varlığını artırmak için İsrail’in Filistin topraklarındaki işgal politikasını örnek altığı belirtildi. Hindistan’ın işgal altında tuttuğu Keşmir’de İsrail’e benzer şekilde yasa dışı yerleşim yerleri inşa ettiği bildiriliyor. Pakistan yönetimindeki Azad Keşmir’in Cumhurbaşkanı Serdar Mesud Han tarafından yapılan açıklamaya göre, Hindistan bölgede Hindulara tarım arazileri ve yerleşmeleri için toprak sağlıyor. Keşmir’de kurulan Hint kolonisinin yaklaşık 12 hektar büyüklüğünde olduğu kaydedildi.
HEDEF HİNDULAŞTIRMA
- Çoğunluğu emekli askeri yetkililere verilen topraklarda sivil ve askeri yerleşimler tesis ediliyor. Hindistan’ın Keşmir’deki askeri kontrolünü artırmayı ve Keşmir’i daha fazla Hindulaştırmayı amaçladığı belirtiliyor. Hintli yetkililer ise bu hamlenin sadece bölgedeki emekli askeri personellere ve ailelerine konut sağlamak olduğunu iddia ediyor.
ASKERİLEŞTİRİLMİŞ KOLONİLER
Hindistan merkezli internet sitesi ThePrint.in adını saklı tuttuğu bir Hint yetkilinin ifadelerine dayanarak, Hindistan kontrolündeki Keşmir’de koloninin “Bölgede konuşlu emekli askerlerin ve ailelerinin barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere” kurulduğunu iddia etti. Gelişmeyi kınayan Serdar Mesud Han, “Keşmirlileri katleden emekli askeri personel için kurulan ilk askeri yerleşim” tepkisini gösterdi.
BAŞKONSOLOSUN İTİRAFI
- Hindistan’ın ABD Başkonsolosu Sandeep Chakravorty, 2019 yılının Kasım ayında yaptığı bir açıklamada ülkesinin Keşmir’deki faaliyetlerini İsrail’e benzetmişti. Sosyal medyada paylaşılan bir konuşmasında, “Dünyada bizim takip edebileceğimiz bir emsal var” diyen Chakravorty, İsrail’in Filistin’de Yahudi yerleşimleri kurduğunu, kendilerinin de buna benzer şekilde Keşmir’de Hindu yerleşimleri kurmalarının gerektiğini savunmuştu.