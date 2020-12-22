Keşmir’de İsrail taktiği

Keşmir, 1947 yılından bu yana Hindistan tarafından işgal altında tutuluyor. İktidardaki Hindu milliyetçisi BJP, seçim vaadi olarak sunduğu Keşmir’in özel statüsünü kaldırma kararını 5 Ağustos 2019 tarihinde uygulamıştı.

Milliyetçi Narendra Modi iktidarı ile Cammu Keşmir bölgesini yaptığı yasal değişiklikler ile açık cezaevine dönüştüren ve ilhak süreci başlatan Hindistan’ın, bölgedeki Hindu nüfusun varlığını artırmak için İsrail’in Filistin topraklarındaki işgal politikasını örnek altığı belirtildi. Hindistan’ın işgal altında tuttuğu Keşmir’de İsrail’e benzer şekilde yasa dışı yerleşim yerleri inşa ettiği bildiriliyor. Pakistan yönetimindeki Azad Keşmir’in Cumhurbaşkanı Serdar Mesud Han tarafından yapılan açıklamaya göre, Hindistan bölgede Hindulara tarım arazileri ve yerleşmeleri için toprak sağlıyor. Keşmir’de kurulan Hint kolonisinin yaklaşık 12 hektar büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

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HEDEF HİNDULAŞTIRMA

Çoğunluğu emekli askeri yetkililere verilen topraklarda sivil ve askeri yerleşimler tesis ediliyor. Hindistan’ın Keşmir’deki askeri kontrolünü artırmayı ve Keşmir’i daha fazla Hindulaştırmayı amaçladığı belirtiliyor. Hintli yetkililer ise bu hamlenin sadece bölgedeki emekli askeri personellere ve ailelerine konut sağlamak olduğunu iddia ediyor.

ASKERİLEŞTİRİLMİŞ KOLONİLER

Hindistan merkezli internet sitesi ThePrint.in adını saklı tuttuğu bir Hint yetkilinin ifadelerine dayanarak, Hindistan kontrolündeki Keşmir’de koloninin “Bölgede konuşlu emekli askerlerin ve ailelerinin barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere” kurulduğunu iddia etti. Gelişmeyi kınayan Serdar Mesud Han, “Keşmirlileri katleden emekli askeri personel için kurulan ilk askeri yerleşim” tepkisini gösterdi.

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